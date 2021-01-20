明暗光影烘托空間層次 舊殖民時代精緻藝術風情

【DECO雜誌】

攝影者-Hans Valor and HS Foto for Hotel Sin Nombre

資料暨圖片提供-Hotel Sin Nombre

MEXICO

舊殖民時代精緻藝術風情

瓦哈卡（Oaxaca City）位於墨西哥瓦哈卡州，為該州首府，其老城區是聯合國教科文組織認定的世界遺產。甫開幕不久的Hotel Sin Nombre就座落在最熱鬧繁華的市中心，離著名的觀光景點如憲法廣場（zocalo）、大教堂（cathedral） 以及Alameda de León 花園僅數米之遙，飯店前身為ㄧ棟建於17世紀殖民時代的貴族宅邸，在經過整修之後，保留了舊時代的特色元素，並賦予其精緻的藝術內飾與當代簡約風格，使其更具文化與歷史特色，吸引了來自世界各地的旅人。

建築特色與本土藝術的完美結合

Hotel Sin Nombre 將17 世紀殖民時期的貴族豪邸，與藝術和當代設計風格完美融合，並以瓦哈卡這座城市的現代視角與飯店深具殖民特色的原始建築元素結合在一起，例如在中央樓梯展示的超凡紡織品，是由來自距離瓦哈卡約30 分鐘車程的山邊村落特奧蒂特蘭（Teotitlán del Valle）的藝術工匠Rey David 所製作；拱型的天花板與牆面則被視為真實塗繪的畫布，並藉此向當地本土的祖傳繪畫技巧致敬，該技藝使用的是木炭、石灰石、泥土以及黏土⋯等自然材料，質樸的素材紋理低調地隱於空間之中，卻又不容忽視地將藝術氣息瀰散開來。

在飯店的所有場域當中，最能展現殖民時期建築之美的莫過於中庭，以純粹的白色做為整座庭廊的主色調，並藉由天井的設計，讓充足的自然光線能夠毫無顧忌地盈滿並充斥其中，深具優雅線條與古典特色的拱門、圓柱更是讓人彷彿回到17 世紀，歲月就在這百年之間悄然流逝，產生今夕是何夕的恍惚感。中央的休息區在毛絨抱墊以及手工地毯的鋪陳之下，自然營造出的復古與悠適氛圍讓心靈自然地沉澱下來，整體空間雖然帶了點阿拉伯式的中東情調，但又有些許差異性，讓旅客在此可以滿足不同於其他歷史景點的感官體驗。而這也是建築師João Boto Caeiro 所希望呈現的古典情境，融合並梳理了傳統元素、現代設計感與永續環保等特色，在有條不紊的整修之下，呈現了別緻優雅的氣場與視覺美感。

明暗光影烘托空間層次感

在整個飯店的各個區域都可以發現光線與陰影的巧妙互動，藉由這種明暗的層次變化，加強了建築物內部的明亮度及寬場砍，其中包含了22 間精心裝飾的客房。客房內擺放了熱帶木製家具、骨董擺飾，整套的雪白床單則是藉以襯托當地藝術家製作的紡織品以及多彩繡花布飾。建築物的每個角落都可以發現獨樹一格的細節雕琢，如20 世紀初期的玻璃穹頂與鐵製品，一個可以用來閱讀與寫座的私密角落「BIBLIOTEKITA」，在屋頂游泳池則可以欣賞到每個日落時分被夕陽餘暉照亮的聖多明哥教堂和大教堂，更可以俯瞰阿爾班山（Monte Albán）的古文明宗教祭祀中心以及海灣小鎮聖費利佩（San Felipe）截然不同的壯麗景色。

當地藝術家的特色裝飾

Hotel Sin Nombre 最值得一提的就是將瓦哈卡當地的藝術或低調或高調地裝飾在每一個廊道動線或是彎折轉角。瓦咖卡的文化藝術可說是整間飯店的核心精神，當地藝術家的作品隨處可見，如攝影師Alberto 一系列的人物與風景照、Ibáñez 的黑白照片（主要為裸體人像）則是懸掛在每間客房和飯店公共區域的牆面上；藝術家Sabino Guisu 的裝飾霓虹燈Chimalli Yanhuitlán 則是照亮了戶外露台。就是層層如此堆砌的藝術細節，成就了Hotel Sin Nombre 獨特的文藝氣息，也讓這座17 世紀的殖民建築以另外一個樣貌迎接來自世界各地對瓦哈卡藝術著迷的朝聖旅人。