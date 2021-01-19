跨出舊有框架開拓身心 普吉島健康養生秘境

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Tri Vananda、Montara Hospitality Group

普吉島健康養生秘境

由Montara酒店集團斥資66億泰銖（2.2 億美元）所開發的全新項目Tri Vananda，即將於2022 年登陸泰國普吉島。被視為亞洲養生領域的新基準，佔地232 英畝的Tri Vananda主要劃分為三個區域：養生住宅社區、養生度假村及自然保護區。項目整體中建築物僅佔15%的土地面積，以完整保留9個湖泊的自然景觀，讓賓客及住戶可深入遼闊的叢林綠野之中。

過去對養生的傳統理解僅侷限於水療體驗，Tri Vananda 將養生一疇重新賦予定義，跨出舊有框架且更全面而專業地開拓出身心與精神等多向發展。Tri Vananda 內設備齊全的醫療中心以功能醫學及整合醫學服務為中心，附設專業諮詢室、物理治療室、中醫診療室、認知健康中心，以及全面健康檢測設備，旨在為住客和賓客度身定制健康方案。這些醫療設施將提供體驗式服務，包括茶室、芬芳院落和藥局；坐落於湖泊上的靜觀正念中心設有戶內大廳與戶外空間供冥想之用。同樣設立於湖上的是水療中心，配備男女住客各自的溫泉風呂、休憩區和私人水療套房；並同時設有偌大的健身中心，當中包括50 米游泳池、桑拿浴室和果汁吧，另外更有提供休閒水上運動的湖泊碼頭。

Tri Vananda 於建築和設計方面費煞思量，積極為當地社區和環境帶來正面貢獻，充分體現實踐可持續發展的承諾。項目的住宅社區與度假村由泰國當地三間著名設計公司擔綱總體規劃，各設計公司的策略主要圍繞著四個核心概念：多代生活、以證據為基礎的功能性和綜合性醫學與營養學、認知健康和正念，以及親生物設計。他們將共同付諸努力，最大程度地減少施工對環境的影響，創造出以可持續生活為前提的藍圖。以現代風格設計的宅邸別墅、度假別墅及其他建築主要以木材和玻璃作結構，簡約而樸雅的內外環境帶領住客與賓客沉浸於Tri Vananda 的景像與聲音之中，寧息憩靜讓人收攝心念。建築與環境的完美調和恰如其分地彰顯Tri Vananda 對自然的敬畏精神。