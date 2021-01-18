呈現自然氛圍 譜出南法鄉村無壓住居

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-優渥實木

自然氛圍 無壓住居 - 歐德集團

Natural Atmosphere

居家風格多樣紛陳，無所拘泥，因居住者喜好而呈現不同的面貌。位於台南的此間屋案，透過優渥實木居家顧問彭晟閔的專業建議，在超出原本的期待值之下架構出屋主喜愛的居住風格，不僅有型有款，在使用機能上也更加順手方便。優渥實木提供豐富風格的實木家具，為喜愛南法鄉村風的屋主打造質樸無壓生活，充滿著自然美感的空間，保留有機變化的未來性。

居家顧問串連空間必備元素

為居家場域保留呼吸空間，櫃子不用做到頂天立地，也無需過多的收納空間，可以隨興所致搬動家具擺設，是屋主對於居住空間的期待，家居顧問彭晟閔在其中扮演串聯的角色，將屋主的心願一一落實。而透過入住前雙方清楚詳實的溝通，除了確實滿足屋主的居住需求，裝潢工程也如期進行，只花了約莫一個多月的時間即完成了屋主的夢想之家，順利入住。針對屋主希望空間裡能多一些留白呼吸空間，彭晟閔家居顧問以木工、系統家具與實木家具搭配運用，提出符合屋主需求的設計與解決方案。產品線多元的優渥實木傢俱，能滿足屋主喜愛可自由調配的空間感，系統家具則能提供大量收納空間，維持居家整齊的便利性，此外在空間色彩上透過柚木色與白色系家具的搭配組合，呈現南法鄉村風情，質樸自然令人備感放鬆適意。

透過現成實木家具 打造南法鄉村風

屋主原本希望室內牆面以白色單一色調為主，家居顧問提議以粉橘色文化石牆塑造南法風情，創造層次更為豐富的視覺美感。全室採用耐磨木地板，具備溫潤質感的木質調性襯托出放鬆舒適的居家氛圍。選購自優渥實木傢俱的現成家具，弧型溫潤線條提供絕佳木質手感，符合空間尺寸的靈活特性，讓每一件家具都能夠自由調整擺放在自己喜愛的位置，隨著使用需求與光線變化而任意搬動，居室氛圍也隨之有所改變。透過精心挑選，擁有大片實木扶手的天鵝湖沙發讓空間溫潤感更強烈，而後方的陳列，屋主選擇實木層架與白色門片相搭配的收納櫃，藉由造型與色彩的變化，功能與美感兼具，與另一邊的好實用櫃相呼應更具整體感。

適度添加系統家具

室內整體以現成實木家具為主軸，而需要大量收納功能的主臥房與客房衣櫃，仍然透過系統櫃做出更大量的收納，床架選擇簡約造型的相遇床架，空間簡約之餘，柚木色床架更與客餐廳配色呼應。衣櫃面板選擇白色，透過簡單鑿刻線條呈現南法鄉村質樸風味；原木色鈕扣型門把，畫龍點睛，為整體增色。另外不可或缺的餐廚櫃體，採用木作施工量身定做的方式，懸掛於餐桌牆面，下方搭配同屬白色系的好實用櫃，整納物件更顯餘裕；餐桌椅選用圓弧邊的如茵餐桌，搭配相遇長椅，跳脫一桌四椅的限制，親朋好友來也能一同共桌，視覺上也呈現更為俐落清爽的生活美感。透過家居顧問的專業建議，優渥實木傢俱在系統櫃體之外，提供屋主保有挑選家具的主動權，創造出獨一無二的居家魅力。