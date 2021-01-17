引綠為景啜飲悠閒 京都簡約質感精品咖啡

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Jo Nagasaka/ Schemata Architects

日本

引綠為景啜飲悠閒

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）為美國雀巢公司旗下一家連鎖咖啡公司及旗下店鋪的名稱，總部位於加州奧克蘭市。2015 年前進日本市場，在東京江東區清澄白河站附近開設美國海外第一家分店之後即迅速打開亞洲知名度，其店面設計一貫的簡約質感更使藍瓶咖啡被譽為咖啡界的APPLE，深受各地旅人的喜愛與推崇。「藍瓶咖啡京都木屋町」為藍瓶咖啡於京都的第三間分店，不同於前面兩間分店的復古懷舊氛圍，木屋町店引入大量綠色植栽，創造出別具一格的清新氛圍。

多層次綠意創造悠閒氛圍

藍瓶咖啡京都一號店前身為南禪寺旁的町家建築，二號店「京都六角藍瓶咖啡」則是位於烏丸御池站旁的「東洞院六角」，同樣也是百年以上的町家建築，原本是一間自行車店，經過改裝之後保留了木造老屋的復古風情，更賦予了其現代簡約質感，讓新舊之間的靈魂激盪出更為動人的視覺火花。

不同於前兩間店面皆為百年以上的木造町屋建築，三號店「藍瓶咖啡京都木屋町」進駐的是座落於木屋町高瀨川旁的立誠小學，是一棟建於1927 年的西式校舍建築，在經過全面整修重新開放之後，成為一個集結飯店與商店的複合式商業設施。，而藍瓶咖啡三號店的店面就位於正門入口旁的位置。經過整修後的原校舍建築公共區域的色彩主軸是以潔白的牆面搭配黑色的窗框，負責店面設計的日本建築設計公司Jo Nagasaka/Schemata Architects，其設計團隊認為單一的黑白色系並不符合藍瓶咖啡品牌的設計精神與個性，於是產生在黑白色調當中再添加另外一種顏色的想法，在幾經思量之後，充滿活力的綠色就此脫穎而出。

綠色並非憑空出現，而是取自於店面周遭的自然環境，包括了高瀨川旁成排的櫻花樹蔭以及教室中使用的深綠色黑板。設計團隊或高調或隱諱地在店面空間中大量引入了綠色元素，深淺不一的層次感體現於家具、中島檯櫃以及陳列架中，再巧妙地將生意盎然的綠植點綴於其中，讓彼此之間產生共鳴與呼應，藉此讓清新質感與躍動活力盈洩於空間之中，創造出一種舒適宜人的療癒氛圍，也讓藍瓶咖啡的簡約設計質感有了另外一種風格的展現。