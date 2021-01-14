【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-中強光電文化藝術基金會

感受多變光影樣貌

2020台灣光環境獎 Light Art

第三屆台灣光環境獎12 月11 日於雲門劇場舉辦頒獎典禮揭曉大獎得主，由「總統府」、「河樂廣場」、「大溪歷史光廊道」與「LIGHTWELL空間藝術裝置」脫穎而出，獲得台灣光環境獎；「司馬庫斯無藍害部落」以無藍害類燭光OLED 燈降低生態衝擊、實踐環境永續，獲評審團特別獎肯定！

MVRDV 及都市里人提供

1999 年即有建築照明規劃的「總統府」，因歷時久遠幾乎無備品可供應維修，傳統燈具亦不符合當今節能觀念下，去年展開新的照明美化更新計畫。照明設計師陳宇晃表示，總統府照明的最大挑戰，來自古蹟建築的諸多限制，新裝設的燈具必須在原有的位置下，重新賦予新的風貌。老舊空間新生的「河樂廣場」，照明設計師洪立涵則是挑戰以最精簡的燈具形式，呈現豐富多變的空間樣貌；從廣場的上層到下層，分別以扶手燈光、投射燈、香菇狀矮燈及太陽能燈，巧妙自然地畫出廣場的基地範圍，以及人造潟湖有機曲線的多變空間。評審團認為，河樂廣場在跨國合作中，結合各方觀點，成功地打造出都市中難能可貴的親水廣場，著重點、線、面、塊佈局的照明設計規劃，更帶給具歷史感的空間重生的新樣貌。

攝影鄭錦銘

而「大溪歷史光廊道」為一條歷史文化廊道，由壹號館、公會堂、蔣公行館、武德殿等歷史建築群所組成。月河燈光設計團隊透過燈光凸顯建築山牆、屋脊等細節之美，以室內泛光手法，營造出屋內人與文化的溫度；「LIGHTWELL空間藝術裝置」位於一棟老宅改建的商業空間中，業主拆除原本為獲得更多空間卻遮蔽了建物特色的裝潢結構，使老宅的天井重見天日，整棟建築物以天井貫穿，藝術家高德亮則依循天井，設計一座動力燈光的藝術裝置，回應建物的空間特色。評審團期待透過「LIGHTWELL 空間藝術裝置」的優秀案例，為商業空間的光環境營造帶來更多思考與擴散。

大溪歷史「光」廊道

LIGHTWELL空間藝術裝置