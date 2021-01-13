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優雅喜悅美好空間 洋溢巴黎風格精品咖啡店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-FENDI

優雅喜悅美好空間

日本。FENDI CAFFE by ANNIVERSAIRE

羅馬精品品牌FENDI 與東京青山最著名咖啡店之一的Anniversaire Café Omotesando，宣佈雙方合作開設的限時版FENDI CAFFE by ANNIVERSAIRE咖啡店正式開幕，這也是在日本開設的第一間FENDI CAFFE咖啡店。

ANNIVERSAIRE是日本一間主打婚宴餐廳業務的業者。Anniversaire在法文中是週年紀念日的意思，寓意是為在對顧客有意義的特殊日子或是節慶，為顧客提供專屬的精緻服務，讓每一位顧客在其獨具意義的特殊節日留下最美好的回憶。業者主要提供婚慶服務，據點在東京最具時尚氛圍的表參道和青山區，且精心打造了一座教堂並裝設了管風琴與彩色玻璃，就是希望服務的顧客在一個眾所周知的時尚城市中，藉由這些細節的烘托，完成一個精緻的婚禮。

Anniversaire Café Omotesando設有一處洋溢巴黎風格的咖啡店。店內備有各色菜單，顧客可以隨時回來店內慶祝特殊日子與創造新的回憶。也會在情人節和耶誕節等節日舉行季節性集市，該業者的企業理念為「受到祝福的幸福，便是美好的紀念日。」

FENDI為慶祝發表FENDI Roma Holiday系列而精心設計這項合作企畫案，在Anniversaire Café Omotesando咖啡店內採用了FENDI最具代表性的FENDI黃色與精緻的粉紅色。在咖啡店的營業時間內，客人可以享用獨家的套餐菜單與單點菜單，內有多款精心製作的菜肴，像是採用FENDI家族傳統菜單製作出的FF 主題圖案形狀「EFFE N° 1925」義大利麵。咖啡店的餐具上還飾有FF 主題圖案與其它招牌圖案，例如Pequin條紋圖案及FENDI Roma 主題圖案。每個細節都在為了讓顧客創造出一個令人興奮及絕無僅有的用餐體驗，在一個散發出優雅與喜慶的空間中迎接美好假期季節的到來。

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