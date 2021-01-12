進駐紐約的寧靜 頂級養生體驗酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-安縵

進駐城市中的寧靜

美國。安縵紐約

2021 年春季，中央公園櫻花爛漫之際，也將是安縵紐約開幕之時。安縵紐約的到來標誌著多重意義的復甦與煥新，將為曼哈頓標誌性的皇冠大廈注入新的活力。安縵紐約的開業恰逢皇冠大廈（Crown Building）100 周年紀念。飯店坐落於全球最精緻華麗的第五大道與57 街交界處，將提供無與倫比的服務，世界一流的餐飲及娛樂場所，完善的安縵水療中心，以及品牌獨家呈現的全球首家都市安縵宅邸。安縵紐約還將為賓客和住客呈現安縵養生體驗的身心護理，為全球最迷人的都市帶來安縵在梵文中所寓意的安詳與寧靜。

安縵紐約由Denniston 設計事務所著名建築師Jean-Michel Gathy 設計，向皇冠大廈卓越非凡的建築風格致敬。酒店目前正處於華麗蛻變的最後階段，旨在悉心修復原有特色的同時融入安縵精髓。Jean-Michel Gathy的設計兼具品牌亞洲情懷與紐約生活方式，締造卓越地段的互動交匯之所。安縵紐約將設有83 間優雅客房與套房，面積由70 平方米起，每間均設有紐約市罕有的壁爐。此外，酒店還將提供22 間私人宅邸，包括一間獨一無二、佔據五個樓層的頂層公寓，很多戶型設有開闊的戶外露台。賓客及住客將可享受無與倫比的設施，包括三個主要餐廳，一家爵士樂俱樂部，面積達2,300 平方米的安縵水療，以及僅供會員使用的安縵會所。

安縵紐約的開業，一方面緊隨2014 年推出的首家安縵都市酒店安縵東京的開拓性步伐，同時也作為全球首家都會安縵宅邸開啟了品牌嶄新的一章。安縵紐約設有22 間私密的宅邸，項目在建期間已有過半數寓所售出。這些全服務式品牌公寓戶型從單房至六房不等，在客廳及臥室空間內設有大型實用壁爐。多數公寓提供開闊的戶外露台和恆溫泳池，為住客打造都市中的私人綠洲，呈現一片安縵生活方式永駐的私享天地。