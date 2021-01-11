羽絨之王展現巴黎精緻風情 香榭麗舍大道旗艦店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Moncler

巴黎精緻風情

法國。盟可睞香榭麗舍大道旗艦店

盟可睞Moncler日前於巴黎香榭麗舍大道上的全新旗艦店盛大開幕，位置與凱旋門為鄰，匯聚巴黎的精緻風情與高山的宏偉氣魄。全新旗艦店由法國建築事務所 Gilles & Boissier 傾力打造，佔地面積逾1000 平方米，成為品牌迄今在全球規模最大的零售空間。店內提供創新高科技服務，超越傳統零售模式的限制，為賓客締造線上線下的無縫對接體驗。

全新旗艦店的構造如迷宮般精巧，結合奧斯曼式公寓的古典美學與阿爾卑斯山小木屋的溫馨，在繁華熱鬧的香榭麗舍大道上自成一格，令人沉浸其中。旗艦店建築的沿街外牆，鑲嵌了四扇拱形玻璃窗；店內一層和地下層則採用一系列構思精妙的並行佈局，令多區域劃分與私密空間的營造得以同時實現。精美法式石雕和拋光大理石流露出尊貴氣度，與未經打磨的碳化木材、山石和鋼化青銅的質樸紋理相映成趣，展現多重材質的碰撞之美。拋光全身鏡、磚面牆壁以及天花板上的煙熏銅鏽和復古處理，營造出了視覺陷阱般的鏡面反射。

臨街的宏偉拱形走廊令人聯想起凡爾賽宮的大理石庭院，左右兩邊相鄰的女裝展示空間是盟可睞Moncler 與Atelier Mériguet-Carrère 工坊的合作成果。花格天花板與白色灰泥裝飾的組合，彰顯著法國工匠大師們精湛獨到的傳統手藝。店堂內的鑲木地板以優質橡木製成，經反覆捶打的黑銅嵌板勾勒出兩翼壁凹，並配備了閃亮的黃銅和石灰石展示家具；沿著中央樓梯拾級而下，迎面而來的是一個活潑逗趣的超大型卡通人偶—盟可睞 Moncler 的經典吉祥物「Moncler Pupazzo」。方格紋大理石地板、山石鑲板、隱藏式燈帶、深色木材和黑色鋼材等元素，為旗艦店地下層營造出粗獷而又不失時髦的紳士俱樂部氛圍。