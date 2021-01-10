台灣原林色彩魅力 《色水島2.0》主題策展

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-台南老爺行旅

台灣原林 色彩魅力

台南老爺行旅 《色水島2.0》

Color of Taiwan

台南老爺行旅繼展覽色水島以藝術家視角出發，關注街道文化、空間人文、土地風景等面向中反映的台灣色彩文化思路後，首次好評加碼延長，並再度升級台灣色彩探索主題，打造最新一期《色水島2.0》主題策展，特別邀請擅長動植物剪紙的藝術家Wuba Yang 合作，期盼旅人一同感受置身於台灣原林色彩的蕨類植物之美；更首度延伸展覽主題打造主題房，由擅長轉譯台味設計美學的藝術家─廖小子及李文政，攜手台灣塗料第一品牌─虹牌油漆，打造旅途中最獨特的沉浸式觀展體驗，讓旅人肆意享受與藝術同眠的休憩時光！

從事剪紙創作十多年的Wuba，有感於台灣森林中存載著種類數及密度都堪稱全球之最的蕨類植物，其中更是孕育出60 多種的原生種，然而駐居在蕨類王國的我們卻對他們所知甚少，故以《蕨色台灣》為主題，首度以方舟為雛型，打造大型紙創裝置藝術，運用其跳脫傳統框架的剪紙技藝，立體塑形出超擬真的紙創蕨類植物，其中更包含台灣瀕危的獨有物種─梅山口鐵線蕨、水陸兩棲的三叉葉星蕨、食藥兩用原生種- 台灣山蘇等，漫步展間透過自身尋覓與閱讀了解的過程，感受台灣原林最質樸的生命力！

由榮獲2018 年金曲獎最佳專輯設計獎—廖小子，及專注實驗台灣在地元素的超台藝術家—李文政，以其打造的色水島主題展《向海望山》及《台灣夢之台南市》為主題，延伸打造兩間展覽主題房，期盼透過住宿體驗，引發旅人更深度的藝術共感與想法；主題房【純情KTV】大膽實驗寶島獨特「純」文化，「純」在台灣的招牌裡，有獨特的雙面意涵，住宿空間內特製的光線氣氛及特製抱枕，不僅呼應『純』的文化色彩，更真實呈現台灣獨有的曖昧浪漫；【夢島漂流主題房】則是構築出與海共眠隨浪起舞的休憩之地，旅人置身其中恍若被島嶼般的床鋪與黑色海洋包覆，虱目魚群環繞四週，讓來自不同地方、說著不同母語的疲憊人們，都可以在島上獲得安歇與喘息！