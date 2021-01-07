【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com）

FENDI Design Miami

再生利用時尚藝術

紐約藝術家Sarah Coleman

義大利時尚精品品牌FENDI 委託紐約藝術家Sarah Coleman 重新詮釋位於邁阿密設計區的FENDI 精品店，並且創作了一系列獨一無二的作品。在FENDI 打破獨有及奢華這兩大壁壘的傳統啟發下，讓Sarah Coleman 有更多能力去發明和重新構想，這次合作Sarah Coleman 以1970 年代的精神為靈感來源，創作出散發出復古經典氛圍，卻又是前所未見的新穎作品。

隱喻設計重解經典元素

Sarah Coleman 以其「再生利用」的設計理念與FENDI 的DNA 為基礎，提出 Design Miami/ 的設計概念。這個主題有時一如其名，利用FENDI 包袋布料，大膽混合各種主題印花圖案重新裝飾家具，或將FENDI 的典藏圖案印在老舊的雜誌紙上，以拼貼方式來裝飾椅子。這些再生利用的方式往往不會讓人一眼就看穿，而是更加有隱喻性。在Instagram 用戶常用來編輯照片的FaceTune 這款手機應用程式中，對FENDI 的經典印花圖案進行變形和處理，創造出更具藝術性的作品。Sarah Coleman 使用眩暈效果重新詮釋FENDI 的著名FF 及Pequin 主題圖案。這個重新演繹後的印花圖案將會出現在FENDI 邁阿密精品店的外牆，以及多款限量版的Peekaboo 包袋上。

除了品牌的經典包款，Sarah Coleman 還設計了多款作品，將在Design Miami/ 邁阿密設計展期間於邁阿密FENDI 精品店展出。她的主要設計媒體之一，便是利用設計師的舊包款進行重新裝飾，其中一件作品便是使用1980 年代的FENDI 海灘包的塗層帆布來重新裝飾的坐墊；其他作品還包括一把用黃色壓克力顏料和石膏重新裝飾的復古藤製孔雀椅，以及一把壓克力材質Z 形椅，上面覆蓋著老舊書籍和雜誌的拼貼，印有FENDI 的典藏資料圖片，並且混合了Sarah Coleman 設計的變形印花圖案。這件作品的特色是層層重複利用各種材料，從二手的老舊紙材、從品牌典藏資料中取得的圖片，以及 FENDI 招牌印花的變形圖案。

在遙遠的未來，只能從客觀角度按照外觀來判斷物品價值，Sarah Coleman 以此為靈感，混合層層垂墜的織品、拾得的物品和解構的FENDI 老舊包款等媒體，創作出一系列的藝術作品。這個系列在外觀視覺及運用材料方面，讓參觀者有著出乎意料的驚喜，恰如其分地表達了 FENDI 的創意和創新。