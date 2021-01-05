智能家電貼心相伴 輕鬆品味幸福醍醐味

【DECO雜誌】

協力採訪-LG SIGNATURE

資料暨圖片提供-YOMA Design

品味日常幸福醍醐味

Sweet Home

三代同堂共享天倫之樂，是許多人夢寐以求的理想居家願景，而充滿品味質感的居家空間與便利貼心的機能規劃，更能創造出輕鬆悠閒的居家日常，進而凝聚並緊繫家人之間的情感。YOMA Design 的設計團隊即在此前提之下，為本案屋主夫妻與同住的爺爺及兩個小孩量身打造，設計出一個兼具時尚品味與實用機能的生活空間，讓每一天的小日子都充滿幸福醍醐味。

為了讓屋主一家感受到藉由空間規劃所創造出的舒適自在，YOMA Design 的設計團隊在屋內的每一個角落皆細心雕琢。進門玄關處的L 型收納櫃使用灰色藝術漆提升質感，穿鞋椅則方便長輩穿脫鞋物，屏風運用鐵件、瀑布玻璃加上大理石，增加視覺上的動感與層次，並藉以區隔玄關和餐廳區；天花板處的類天使光圈燈光設計，讓家人一進門在燈光環繞之下，產生被擁抱的溫馨觸動。

清爽無壓的現代質感空間

客餐廳以開放式格局呈現，放大空間視野，清爽無壓的色系搭配溫潤木質與大理石，交織出溫暖且優雅的現代質感。電視牆選用V 型對花大理石紋路，呼應兩旁的斜角設計，藉由恰如其分的的比例分割，增添視覺美感。此區大樑下方空間規劃整面收納牆，斜角設計與空間其他相同元素環扣對應，且更具變化性，由於屋主擁有許多電器設備，設計團隊將電器櫃以鍍鈦板做透氣孔，強化收納機能之外又具美觀價值，搭配下方櫃體，讓收納空間更有餘裕。

以廚房為中心打造生活亮點

由於屋主父親以前為中餐大廚，屋主本身也熱愛烹調料理，所以在廚房空間更希望細心雕琢，設計團隊也因此順應屋主要求，將廚房延伸而出，並以中島為整空間的設計主軸。中島牆面以木質及燈條，延展至天花板與走道，並以陶板設計斜面造型加上燈光，創造輕盈俐落感，中島台面也可做為輕食區使用，後面則規劃上下櫃，展示屋主旅遊時所收藏的可樂。

為了讓廚房成為一個便利烹調的多功能空間，廚電設備也是另一個關鍵重點。屋主特別挑選了LG SIGNATURE的「敲敲看門中門冰箱」，機身的髮絲紋設計帶有簡約時尚感，能夠完美融入廚房的品味空間，同時結合其智慧型功能科技，只要敲敲門就可以先一步選擇飲料和酒款，超大的儲存空間，折疊式層架可以隨心所欲地存放食材或鍋具，還有可以調節溫度的變溫室，讓屋主料理更便利，而這款冰箱的直驅變頻壓縮機，提供精準、低噪音又節能的溫控效能，能長時間鎖住鮮度，還能針對不同食材設定適合的溫度，並永保清新除臭，讓屋主的理想廚房更臻完美。

實用便利功能符合日常需求

因為對LG SIGNATURE 的喜愛與信任，除了冰箱之外，屋主同時選購了同系列的WiFi 遠控功能的滾筒洗衣機擺放在後陽台，白色外觀傳遞時尚質感，洗脫烘三合一的強大實用功能，可以上下分開洗，再加上蒸氣洗淨功能及防皺效果的除濕式乾衣，方便之餘亦可減少過敏原。此外由於家中長輩較早休息，屋主為了不打擾長輩休息，安靜是最重要的，此款洗衣機具備可以同時或單獨洗兩筒衣物的貼心功能，和讓運轉時安靜無聲的懸吊避震系統，完全符合屋主的日常生活需求。

另外，屋主平時也有品酒的習慣，在下班閒暇時刻喝點小酒放鬆心情，同系列的LG SIGNATURE InstaView® WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃，也因此納入屋主選購清單中。同時具備控溫、控震、濕度維持和抗UV 的智慧功能，而與同系列冰箱相同的髮絲紋設計，更統一了整體居家風格。所搭載的「敲敲看」功能更是收藏美酒最重要的利器，讓使用者先選定酒再開門，減少溫度擾動。值得注意的是最特別也最先進的科技就是利用自動光感應技術的智動感應門，只要觸碰open door 的感應鈕就可以自動開啟並升起下層櫃子拿出想要的食物，強大且實用的便利功能讓屋主笑說這就是所有愛酒人都想擁有的完美產品。