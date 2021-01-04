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頂級奢華新享受 超跑藝術家具進駐台中

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-明日選品MOT SELECT

頂級奢華新享受

超跑藝術家具 Mobellio

明日選品MOT SELECT 於草悟道開設新門市後，讓大台中地區多了一處接觸設計、品味生活的新場域。而明日選品也秉持著為大眾帶來國內外精彩設計品的理念，邀請台灣真鐵設計所創立的超跑藝術家具品牌Mobellio，首度進駐中部地區，帶來一系列以法拉利、保時捷、野馬等超稀有實車零件創造的限量頂級家具；明日選品並首次開箱號稱為法拉利聖經的《Il Fascino Ferrari》，全球限量1,697 組，讓喜愛工藝設計的粉絲們大開眼界！

Mobellio 的品牌特色在於以具有收藏價值之古董車、跑車的車體或原廠零件、鈑件，製作成獨一無二、有質感的現代家具，將其化作空間裡的永存藝術收藏品，完美重生超跑的工藝靈魂。接連獲得雪梨、倫敦、美國IDA 設計獎，更於2018 年獲得素有「歐洲設計界奧斯卡」之稱的義大利 A’Design Award and Competition 設計金獎肯定，Mobellio 更可稱為名符其實的台灣之光！除以實木輪廓與法拉利輪框表現速度流線感的Velocita桌，和附產品身分證編號、產品證書全手工打造的保時捷 901Poltrona、901 Carfa 沙發椅會在明日選品店內展出外，更將於全球首度曝光以BMW V8 引擎〈代號 M62〉製作而成的Tavolino茶几，沉穩線條與堅固材質，充分體現德國著名的汽車工藝結晶。「做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別？」這不僅是經典電影的著名台詞，也是創辦人劉鴻輝一直以來對於跑車家具秉持的熱忱與信念。

為搭配超跑藝術家具Mobellio 的進駐，明日選品也於台中地區首次開箱由德國藝術書籍出版公司TASCHEN 與Ferrari 共同推出，被譽為法拉利聖經的《Il Fascino Ferrari》。全球限量1,697組，書冊內除有FCA 集團主席Enzo Ferrari 二兒子Piero Ferrari親筆簽名，並以汽缸造型外殼收藏Ferrari 70 年來的珍貴歷史。

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