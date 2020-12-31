繁忙都市僻靜之地 煥活身心療癒之所

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-音昱聽堂

中國

煥活身心療癒之所

快節奏的都市生活，帶來裹挾身心的緊張感，以及隨之而來的一系列身心綜合症：疲憊、焦慮、迷失自我等…我們的生活方式，需要不斷演變以因應新時代的健康挑戰，整合健康的意識開始覺醒。音昱（OCTAVE Institute）由此誕生，作為一套融貫東方智慧和西方科學的正向生活體系，旨在為整合健康提供綜合性的方法，支援人們改善身心靈的全面健康，更提升覺悟、探尋人生意義。

繁忙都市節奏中的僻靜之地

坐落於中國上海原法租界中心地帶的音昱聽堂（THE LIVING ROOM by OCTAVE Institute）是音昱旗下位於上海的一家都市綜合健康中心，提供整合性的社區學習空間以及健康解決方案，意在幫助人們全面改善身心靈健康狀態，更好的應對快節奏的現代都市生活。在音昱聽堂，正向學習與整合健康課程圍繞「飲食、呼吸、睡眠、運動、思考和心靈練習」六個生活習慣展開，融合東方的古老智慧與西方的現代科學，彙聚整合健康領域的國際專家，包括理療師、健身專家、瑜伽和普拉提斯導師、心理諮詢師、運動康復導師、營養師、中醫師，生活教練等，幫助學員達到身心靈和諧的健康狀態，更加強與自我、與他人、與環境的和諧聯結。

除了提供豐富的正向學習及整合健康課程，音昱聽堂內的意膳坊餐廳（ThoughtFor Food）主張健康飲食，探討食物在生活中所扮演的重要角色。選用優質食材、採用健康烹飪方法，以創意十足的方式通過美味的菜肴、貼心的服務、以及愉悅的環境，闡釋食物與身心靈、與自我內在的深度聯結。

整棟建築由中國知名建築師曹慰祖先生領銜設計，由舊建築改造而成，設計上遵循「永續發展」的理念，從素樸的冥想空間到樓頂的有機菜園以及每一個互動學習空間，室內外均選用天然無污染的原材料，更配備獨一無二的空氣過濾淨化系統，可過濾至 0.002 um 的懸浮粒子，能有效防止細菌病毒、PM2.5，氣體污染物…等對健康造成影響，也讓學員能在健康的環境當中撫平因忙碌的都市生活帶來的焦躁，從而讓身心調整到最佳的平衡狀態。