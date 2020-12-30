信手捻來的創意美學 呈現獨特的居家品味

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-珈成設計

永恆的喜悅

「成功的設計乃是一種永恆的喜悅。」 珈成設計 Teresa沈設計總監解構“設計”的初衷。

從美國學習室內設計專業學養開始，Teresa沈設計總監重視“設計”帶給生活的必要性：「十多年來我們透過設計，滿足每位屋主與家人的期待與需求。」珈成設計設計團隊設計上強調必須兼備“幸福、美學、永恆”皆俱全的生活空間。

Teresa沈設計總監在美國求學之後也透過實習、上班取得專業經驗。她表示：「一開始針對辦公室設計規劃，後來也開始處理住宅個案，主要視預算而定，風格不限，小資族到飯店式的設計規劃，都有涉獵。」

Teresa沈設計總監因為身為女性設計師，所以屋主或企業主多以女性居多，設計上主述溫馨溫暖，也帶有柔美線條與色彩，同時收納機能絕對考量到位，無論華麗經典抑或是現代簡約，Teresa沈設計總監信手捻來皆是創意與美學的總和…空間在設計本身著重於連貫性的表現，透過轉折、延伸出視覺上的反差美感，藉由虛實比例上消弭結構壓力，從居住者的行為模式出發，呈現居住者獨特的品味及性格。

於此四層樓的空間規劃，女主人為韓國人，老公任醫師一職，本身對於居家空間及很有概念與想法，尤其女主人本身有朋友即在韓國成立設計公司；最初在上網訂購居家用品時，即找到珈成設計，因為對於藝術美學的講究，所以設計溝通上一拍即合，也相當尊重專業。

不斷透過旅行，汲取對於設計的養分…Teresa沈設計總監於風格的設定上，不受限於制式或刻意強調，均以內斂、沉穩為導向，讓空間並存精緻與人文，深刻的投射居住者的個性特質。設計，尤其講究客製化！不僅僅在動線或機能或風格上做設定，Teresa沈設計總監更針對媒材、線條、造型的表現上，捨掉許多繁瑣配置，針對舒適與品質做加強，讓居家產生溫暖與細緻度。

整體而言，Teresa沈設計總監結專業的工程及設計人員，強調用心的服務精神，積極落實客製化的概念，替每個經手的個案，擘劃出專屬的大器以及耐人尋味的氛圍與質素。

延伸閱讀

機組防疫措施過嚴？ 莊人祥：依表現調整

依實證放寬出院標準 張上淳：兼顧社區安全和個案權益

防極端個案 莊人祥：7天自主健康管理不可聚餐出遊

丹青人生

相關新聞

信手捻來的創意美學 呈現獨特的居家品味

Teresa沈設計總監重視“設計”帶給生活的必要性：「十多年來我們透過設計，滿足每位屋主與家人的期待與需求。」珈成設計設計團隊設計上強調必須兼備“幸福、美學、永恆”皆俱全的生活空間。

去其糟粕取其精華 挑戰完美版本的設計靈感

「成為專業室內設計師」最開始並沒有出現在陳冠樵的志願清單裡，如果一定要為後來的人生轉折理出一個源頭，充其量只是一個童稚的許願：「希望長大後，能親手蓋一棟自己喜歡的房子！」如此而已。

以拱形巧妙延伸 宛轉吟迴藝術之家

位於紐約布魯克林的「Arch House」，設計團隊將拱形元素淋漓盡致地運用在屋內每一個空間之中，不論是拱形的門道，或是延伸而出蜿蜒起伏的階梯線條，皆讓藝術美感充盈餘空間之中，傳遞其沉靜之美。

恬靜雅緻都會綠洲 輕奢時尚氛圍牛排餐館

「雅室牛排」全新開幕的大直旗艦店，宛如新生命的誕生，要在延續精神、傳承美味的同時，創造新一代的個性與價值，而這也是知名設計師楊煥生，為雅室牛排打造大直旗艦店的獨特視角。

活用展覽規劃的設計彈性 跳脫蒙德里安框架的生活宅

在北義都靈的這間公寓中，透過格局的重新梳理，藉由形式格局的重新定義下，為空間找出宛如蒙德里安筆下，透過精準的比例線條和色彩，在不同的方框中堆疊出充滿空間感的視覺創作。

英倫典雅私宅格調 經典韻味烘襯新古典風格

Egerton Crescent這座私人住宅坐落於英國倫敦騎士橋最優越的地段之一，樓高五層，總面積達4,090平方米，由英國設計師悉心妝點，以經典與現代融合的設計風範打造出新穎精緻的格調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。