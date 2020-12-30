信手捻來的創意美學 呈現獨特的居家品味

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-珈成設計

永恆的喜悅

「成功的設計乃是一種永恆的喜悅。」 珈成設計 Teresa沈設計總監解構“設計”的初衷。

從美國學習室內設計專業學養開始，Teresa沈設計總監重視“設計”帶給生活的必要性：「十多年來我們透過設計，滿足每位屋主與家人的期待與需求。」珈成設計設計團隊設計上強調必須兼備“幸福、美學、永恆”皆俱全的生活空間。

Teresa沈設計總監在美國求學之後也透過實習、上班取得專業經驗。她表示：「一開始針對辦公室設計規劃，後來也開始處理住宅個案，主要視預算而定，風格不限，小資族到飯店式的設計規劃，都有涉獵。」

Teresa沈設計總監因為身為女性設計師，所以屋主或企業主多以女性居多，設計上主述溫馨溫暖，也帶有柔美線條與色彩，同時收納機能絕對考量到位，無論華麗經典抑或是現代簡約，Teresa沈設計總監信手捻來皆是創意與美學的總和…空間在設計本身著重於連貫性的表現，透過轉折、延伸出視覺上的反差美感，藉由虛實比例上消弭結構壓力，從居住者的行為模式出發，呈現居住者獨特的品味及性格。

於此四層樓的空間規劃，女主人為韓國人，老公任醫師一職，本身對於居家空間及很有概念與想法，尤其女主人本身有朋友即在韓國成立設計公司；最初在上網訂購居家用品時，即找到珈成設計，因為對於藝術美學的講究，所以設計溝通上一拍即合，也相當尊重專業。

不斷透過旅行，汲取對於設計的養分…Teresa沈設計總監於風格的設定上，不受限於制式或刻意強調，均以內斂、沉穩為導向，讓空間並存精緻與人文，深刻的投射居住者的個性特質。設計，尤其講究客製化！不僅僅在動線或機能或風格上做設定，Teresa沈設計總監更針對媒材、線條、造型的表現上，捨掉許多繁瑣配置，針對舒適與品質做加強，讓居家產生溫暖與細緻度。

整體而言，Teresa沈設計總監結專業的工程及設計人員，強調用心的服務精神，積極落實客製化的概念，替每個經手的個案，擘劃出專屬的大器以及耐人尋味的氛圍與質素。