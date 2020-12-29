去其糟粕取其精華 挑戰完美版本的設計靈感

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資料暨圖片提供-呈碩設計

去其糟粕，取其精華

呈碩設計 陳冠樵

「成為專業室內設計師」這件事，最開始並沒有出現在陳冠樵的志願清單裡，如果一定要為後來的人生轉折理出一個源頭，充其量只是一個童稚的許願：「希望長大後，能親手蓋一棟自己喜歡的房子！」如此而已，陳冠樵說。

大學時期的陳冠樵，修習項目並非室內設計或相關專業，而是一般人印象中較冷門的地質學、地球科學，然而就像是驗證「所有的安排，都是最好的安排。」這句真知灼見一般，前述相較之下更富於科學家氣質的學經歷，著實給後來的設計師生涯提供很大助力，包括對材質面尤其是石材一類更全方位的熟悉與了解、明顯少了思維包袱、更深刻有感的環境意識，以及副修學分中對於結構力學等工程領域的涉獵，現在回想起來，似乎都在為塑造一位優秀設計師而預作伏筆！

或許也是喜愛變化與挑戰的個性使然，完成學業後的陳冠樵，首先選擇建築營造業當作事業敲門磚，幾年下來靠著自己努力以及貴人相助，因此累積相當豐碩的寶貴經驗，最終順勢跨入空間設計領域。陳冠樵對於這段上升期的感想小結言簡意賅：「對我來說；能夠同時成就自己和別人的夢想，是我身為設計師最開心的事！」

執業數年來，陳冠樵接觸的委託案型，概以商空項目居多。他說：「跟尋常住家相比，商空有租金、年限壓力，所以特重時間效益，不僅溝通期短，施工時程更要一天當三天來用，所以工種的重疊銜接尤其精打細算，特別是我經手的商業空間類別中，有很大一部分為醫療診間，而且不同醫種空間，會有不同規劃重點，就算同屬醫療產業，不同屬性也會有差異的人員動線、專業器械擺設、機電線路、來客隱私性，而一般公司、企業辦公室多半會注重門面、品牌形象、迎賓洽商必備的會議室、接待區或員工專用的休閒區等等，端賴業主需要而定，所以我會在深思熟慮後，提供委託客戶二至三種方案，接著去其糟粕、取其精華，過濾出最臻於完美的版本，實際操作上每個細節也必須反覆確認，雖然極其繁瑣；但其中滿滿的挑戰性與成就感，卻也是這個工作最有魅力之處！」

任何能夠忙裡偷閒的時刻，對於所有行程滿檔的設計師而言都彌足珍貴，陳冠樵也不例外。得空他最喜歡到郊外踏踏青、爬爬山，親近大自然，藉機放空持續高速運轉的腦袋。當成了家；有了孩子之後，全家同樂的親子活動，就成為假日唯一的重頭戲，看著孩子在草地上歡快奔跑的身影與天真笑臉，除了工作緊繃的神經得以放鬆外，好像設計靈感也因此源源不絕呢！