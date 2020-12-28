以拱形巧妙延伸 宛轉吟迴藝術之家

【DECO雜誌】

攝影者-Francis Dzikowski ／OTTO

資料暨圖片提供-BAAO Architects

Arch House

宛轉吟迴藝術之家

生活中的藝術美感不單只能由畫作、雕塑…等藝術品呈現，空間中的線條元素、牆面繪飾、五金擺件甚至是家具織品，彼此之間環環相扣，連結呼應，方能打造出一個和諧又具品味的居家藝術空間。位於紐約布魯克林的「Arch House」如其名所示，負責整修翻新的BAAO Architects 設計團隊將拱形元素淋漓盡致地運用在屋內每一個空間之中，不論是拱形的門道，或是延伸而出蜿蜒起伏的階梯線條，皆讓藝術美感充盈餘空間之中，傳遞其沉靜之美。

以拱形為靈感巧妙延伸

「Arch House」的原建築約莫建於1860 年，是一棟在布魯克林區很常見的典型盎格魯─義大利聯排別墅（Anglo-Italianate Townhouse），屋主為一對年輕夫輕，長年在外出差或是旅行，希望他們的住家能夠成為一個靜謐溫馨的避風港，在他們從外地歸來之後提供祥和舒適的生活環境，然而舊式排屋緊湊的格局與狹窄的空間並不適用於現代生活，與屋主夫妻想像中的開放空間也有所差距，於是紐約建築事務所BAAO Architects 在接下翻新的委託之後，擴增了三層樓的空間放大了原本不足的生活場域。

這座房子最具特色的就是其拱形門口以及前窗，BAAO Architects 的設計團隊及以此為設計靈感與風格主軸，將呼應的細節一一裝點在屋內每一個空間以及角落。屋內不同空間的連結亦以拱形出入口串聯，如用餐區到門廳，以及通過食品倉儲室的廚房，拱形通道也隨著不同空間的大小而有不同的尺寸，設計團隊致力營造出視覺上的平衡美感。寬敞的廚房幾乎橫跨了房屋的整個寬度，且不單只是用於烹飪而已，更被視為進行社交活動與親朋好友連繫情感的重要場域，正中央的巨大中島以及牆面的層架與下方的工作台皆以大理石為材質，自然的紋路輕輕消弭以白色為主色調的空間蒼白感，在視覺上看起來更具層次變化，也為廚房空間增添了一絲生氣與活潑感。

疊進的細節雕琢與美感鋪陳

起居室刻意挑高的天花板，在視覺上自然地敞開，並將視線引領到後院的空間，大片線條方正的落地式鋼製窗櫺就好像ㄧ幅畫框一樣，將後院的景色引入室內空間，讓人一踏入此區即為窗外美景所傾倒，起居室與其他空間內的家具品牌皆為美式家具品牌BDDW，寫意瀟灑又不失典雅的設計為居家質感增添不少顏色，在這個空間當中，設計團隊最為驕傲的設計就是如拱柱般切成一半的內嵌式壁爐，搭配懸掛於兩側牆面的畫作，猶如藝術畫廊一般低調卻又不失典雅。

設計團隊也細心修復了原本的木製樓梯以及扶手，並以橢圓形替換了上方原本方型的天窗，讓樓梯間的幾何形狀能夠像樹藤一樣蜿蜒起伏，更具美感；設計團隊在樓梯間周圍的牆面開鑿了幾個拱形展示檯，不但更強調了空間中的拱形元素，也讓樓梯在連接不同場域的實用性質之外，更增添了觀賞功能，隨著陳列品的轉換讓上下樓梯也多了些許探索的樂趣；藏書間與書房可以俯瞰街道，設計團隊保留了原本的空間格局與設計元素，帶有歷史韻味的壁爐也成為擺放藝術畫作的最佳展示台；一樓洗手間的壁紙特別選用了Maison C 的藝術創作系列，有趣的圖騰與柔和的粉彩活潑了整體空間，其他臥房內的浴室則配備深具古典特質的訂製五金，盡顯大氣典雅。每一個房間內也都可以看到設計團隊精心挑選的藝術品擺飾或繪畫，為空間裝飾增色之餘，也營造出令人舒心愜意的居家氛圍。