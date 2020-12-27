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恬靜雅緻都會綠洲 輕奢時尚氛圍牛排餐館

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-YHS Design

恬靜雅緻都會綠洲

Urban Oasis

秉持「溫馨典雅，歡樂滿室」的精神，「雅室牛排」陪伴台北人走過27 個年頭，無論特殊烤炙的老饕牛排或是香氣濃郁的焗烤田螺等經典菜式，都是資深饕客的共同記憶。也因此，品牌首次擴點，全新開幕的大直旗艦店，更宛如新生命的誕生，要在延續精神、傳承美味的同時，創造新一代的個性與價值，而這也是知名設計師楊煥生，為雅室牛排打造大直旗艦店的獨特視角。

美味真情不變，但楊煥生設計師以空間為「雅室牛排」演繹的品牌面貌，當然不只要有「煥然一新」的改變。雅室牛排總經理范哲維回憶設計伊始，楊煥生最讓他驚豔的設計，就是大膽的格局規劃。不同於多數提案方追求座位數的最大值，楊煥生更重視空間予人的感受，從而定義每個場域應當呈現的基礎調性。

金綠調合提煉輕奢時尚氛圍

捨去多餘的技法，楊煥生透過線條的力量，與流行語彙的姿態，將152 坪的餐飲空間寫入豐富的想像，運用木料與燈光配飾為空間妝點出溫暖及高雅的氣質，把台北這個大城的雜沓紛擾都甩到一邊，瞬間化為一處明亮友善的聚會場所。吧檯大膽地設置於入口處，透過大理石檯面與拼花石板地，構築出一道氣派的開闊長廊，領檯門面背壁大面積使用雅室牛排的招牌代表色─綠色，帶點低調奢華感的寶石綠與金屬雕刻「Steak Inn.」字樣共同展現貴氣，並針對綠色系進行微調，將之注入軟裝，錯落於硬件、線板的深木質調。當深灰、草綠等中性色系結合簡約的設計線條，原本具有經典美式特色的元素，便轉化出一種蘊含復古情感的時尚性格。而神來一筆的金色鐵件，更為空間描摹出如暗紋般精緻閃爍的裝飾線條，提煉出輕奢時尚氛圍。

雅室牛排進駐大直最新的「扇形地標」英迪格酒店，位於共構的「春大直」購物商場二樓。

營造城市綠洲般的愜意清新

沿著入口長廊落地窗外的美麗景色與燈光步入內部用餐空間，便宛如踏上伸展台，預備與「雅室牛排」的經典美食，以及設計師所勾勒出的風格空間展演，共同享受一場無與倫比的輕奢「食」尚演出。弧形延展空間、左右開闊的落地窗恰能扮演獨特的時尚角色，透過微亮燈具散發溫暖光線，虛實鏤空媒材、木質溫潤肌理與大地色彩之間的搭接效果，平衡機能與美感，表達想傳達的親切感，而在虛實交錯的表述上，輕化了量體的形意，將空間表情做出溫潤的修飾，使整體視野更加開闊與輕盈，期望人們在都市中盡情享受這份新鮮、愜意的氣息。

(左圖) 複合元素互相襯托交融，並善用獨特扇形空間詮釋出現代多元的層次風味。

(右圖) 導入彎折曲線凹凸飾板，豐富蜿蜒之感，並借燈具創造光線軌跡。

SPACE NOTES

建築形式// 毛胚屋

空間坪數// 室內面積約152 坪

使用建材// 木皮、灰鏡、皮革、大理石、鐵件、小Ｕ鋼板、金屬美耐板

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