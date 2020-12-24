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活用展覽規劃的設計彈性 跳脫蒙德里安框架的生活宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Studio Doppio

Turin Apartment Rehabilitation

跳脫蒙德里安框架的生活宅

荷蘭的風格派畫家－蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian），透過精準的比例線條和色彩，在不同的方框中堆疊出充滿空間感的視覺創作，在一次世界大戰的期間，藉由充滿神學與抽象的秩序手法筆觸，喚醒人們對於和平的企求與期待。來自義大利的創作團隊Studio Doppio，在北義都靈的這間公寓中，透過格局的重新梳理，藉由形式格局的重新定義下，為空間找出宛如蒙德里安筆下的秩序生活節奏。

活用展覽規劃的設計彈性

英國作家王爾德（Oscar Wilde）曾經說過一句對於文學創作歷程令人莞爾的話－「我花整個早上把逗點加進去，然後再花整個下午把逗點拿出來。」充滿哲學性、也充滿阿Q 式的語句，令人會心一笑地感同身受作家在創作時自身不停探索矛盾的過程；同樣地，來自義大利的設計團隊Studio Doppio，在設計這座位於都靈的這間公寓時，也帶點自嘲式地取擷這句話來反映設計概念。

一提及北義的都靈，許多人馬上就會聯想起基督教中非常重要的聖品－基督裹屍布，當然，另外也有人會想起歷史悠久的杜里諾足球隊。由Pietro Abbruzzese 與Dario Sasso 兩人共同創立的Studio Doppio，一開始並沒有直接承接與空間設計直接關係的案例，他們從展覽相關的領域切入，藉由即時性、高壓性、聚焦性的展覽空間規劃入題，在這些執行展覽空間的時期，Studio Doppio必須很快速且精準地抓住策展人、品牌方企圖在該展覽會中所欲傳達的理念，同時，也必須在有限的展覽會場中和相當短暫的佈展時間內，俐落地完成設計情境；這樣高壓的工作鍛鍊下，讓Studio Doppio 淬鍊出團隊的默契和對於業主方需求迅速掌握的能力。

因此，Studio Doppio 認為－在所有的設計案例中，不僅僅只是單純地在創造建築或者是空間的單一個體，更重要且更進階的，是透過設計來傳遞公司所欲表達的意念，或者是滿足客戶對於品味空間的需求。在完成多項成功且廣受好評的展覽空間之後，Studio Doppio 也即刻獲得海內外辦公空間、酒店、俱樂部、公共場所和私人住宅的設計邀約，讓僅有少數成員且選擇在一座充滿古老傳統義式老宅內的Studio Doppio，成為全球備受矚目的新興設計團隊。

量身打造的空間格局節奏

一走入這間精巧的公寓時，儘管格局並不大，然而，馬上會被流暢的動線和設計的細膩精準和俐落性所吸引。Studio Doppio 表示：「這間公寓原本的形式格局有點瑣碎，太多的分割線將不同空間單元之間劃分得過於零散，讓尺度原本就不大的公寓更顯得阻礙斷續；因此，一接到這個案例時，首先我們先了解屋主的日常生活習慣和需求，然後重新針對格局再定義。由於空間的坪數有限，因此我們希望透過大場域的開放式情境，降低不同機能空間過於瑣碎的分割性，並藉由串連性的空間節奏，在大整體的格局裡輕鬆感受每一個機能空間的靈活使用性。」

在客廳與書房之間的活動式隔屏，可說是這間公寓最引人矚目、也是最令人感興趣的設計驚喜。設計團隊大膽地將荷蘭畫家蒙德里安的幾何切割形式導入設計中，輕巧的薄型分割隔屏和可輕鬆活動組配的手法，就像是曾經在餐廳中或者是展覽會場中經常見到的活動式隔屏，Studio Doppio 輕鬆且理所當然地植入於這間公寓中，同時，也搭配具有反射功能的鏡子和可開啟式的門片，創造出空間視覺上的錯視趣味感。由於屋主擁有大量豐富的藏書，然而，為避免大面積的書櫃造成空間的沉重感，設計團隊透過壁掛式的層板作為藏書與展示的設計手法，同時也將壁掛式層櫃延伸至廚房空間，讓空間的整體語言延伸串連。

特別為空間和屋主量身打造的餐廳吊燈，巧妙地藉由兩種不同的方向與形式，再度詮釋出蒙德里安幾何切割性語彙，讓空間的垂直與水平空間彼此關係更為緊密。同時，為了讓空間中的家具家飾表情更為一致，設計團隊同時也設計了客廳的咖啡桌、茶几、書架下的收納櫃和浴室內的家具⋯等，讓這間公寓不僅僅只是單純的空間呈現，更透過完整性的家具家飾燈具規劃，在小尺度場域裡體現最大的設計可能性。

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