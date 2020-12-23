英倫典雅私宅格調 經典韻味烘襯新古典風格

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

Egerton Crescent

英倫典雅私宅格調

Egerton Crescent這座私人住宅坐落於英國倫敦騎士橋（Knightsbridge）最優越的地段之一，樓高五層，總面積達4,090平方米，由英國設計師Katharine Pooley 悉心妝點，以經典與現代融合的設計風範打造出新穎精緻的格調。建築呈優雅白色外觀，共享花園內落櫻繽紛，四周露台蜿蜒環繞，還設有寬闊的私人後花園，在倫敦中心地帶打造一處極為私密的都市綠洲。

經典韻味烘襯新古典風格

Egerton Crescent 建於1830 年代，由著名英國建築師George Basevi （1794-1845）設計， 他將對新古典主義設計的熱愛傾注在這棟二級歷史保護建築中，以傳統石磚和壁柱式門廊打造。從一樓造型優美的陽台可眺望Egerton Crescent 私人花園的玲瓏景觀。設計師Katharine Pooley 的設計理念融合了古典元素，展現出一種經典的韻味，同時在整個空間內營造出溫馨、舒適和宜人的氛圍。設計選用沉靜的色調，將白色石灰岩、柔和的鴿灰色大理石、拋光的灰泥，與亞麻、絲絨和織布等天然布料互相搭配，賦予室內空間雅致而經典的質感。

為營造令人心曠神怡的第一印象，設計師選用高拋光黑色前門和當代風格的綠色植物為古典的水泥外牆增添亮色。她還通過最細微的裝飾細節來連貫不同房間和空間，巧妙呈現經典當代設計風格。住宅內設有一個客廳、五間臥室（包括一間以瑰麗布藝裝飾的主套房）、一個家庭休憩室、兩間書房、一個飯廳、一個廚房、一個早餐室、以及一間後院溫室。

氣派宏偉的客廳位於一樓，橫跨整棟建築，窗外即是Crescent 私家花園美景。在這裏，設計師選用帶有輕微凹凸質感的絲綢牆紙進行裝飾，配以水晶壁燈和美麗的凡爾賽實木拼花地板。客廳內陳設著業主私人收藏的中國風鍍金裝飾鏡，為空間風格定下主調。設計師表示：「我喜歡用更為現代的雕塑性線條搭配如中國風鍍金掛鏡的古董藝術品，創造出更為和諧平衡的視覺效果。」

精緻雋永的當代風範

主臥室內，銀色手工亞麻床品與美麗的螺旋形玻璃古董檯燈相映成趣，賞心悅目的同時，也提升了整個空間。在步入式衣櫥的設計中，以對稱性和流動性為首要元素，打造出俐落而寬闊的空間；浴室選用Statuary Oro 等淺色紋路大理石，呈現雋永而當代的風範，確保了最精緻卓越的裝飾效果。

設計師還將不同的產品和裝飾品融入到Egerton Crescent 住宅的設計中，例如選用絲織窗簾修飾窗戶，用鏡子裝點煙囪壁爐的外觀，在飯廳內增加一盞雕塑型吊燈，以營造優雅又現代的感覺；廚房特別選用水晶和鎳製吊墜打造耀目的燈飾，讓整個空間頓時熠熠生輝。設計師補充道﹕「我選用Farrow and Ball品牌skimming stone 這個暖灰色的油漆來裝飾櫥櫃，賦予空間輕盈寧靜之感。」她在家庭休憩室中陳設了寬大舒適的沙發，使其兼具舒適與優雅的元素。

為了完善花園周邊空間，特別設計了通往後花園的砂岩小徑，與整體建築的天然材質和外觀溫暖的磚石相呼應。象牙白、淺灰和銀白色的經典裝飾細節令後院溫室充滿別致的趣意。正如設計師所說：「 卓越的設計如同生活，是一種巧妙的平衡，也是一個不斷完善的過程。」