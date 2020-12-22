聽新聞
test
0:00 / 0:00

多元設計 施展空間魔法

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Design Beyond Limits

多元設計 施展空間魔法

都市空間寸土寸金，既要講求居住的舒適感，又需兼容居住成員的個別需求，對於設計師無疑為一大挑戰。歐德設計師李君旋不受限26 坪的空間限制，做出超越視覺的廣闊感，運用推門置入隱藏的延伸廊道，也為家中浪漫天真的小女兒設計一個多功能魔術空間，配備十足多元的使用方式。規劃收納為歐德系統傢俱的強項，此案例業主在網路上經過多方比較，決定將打造居家空間的任務交予歐德，與成長中的女兒共創美好的生活點滴。

化零為整 空間大氣開闊

26坪空間規劃有三房二廳，全部採用安全無毒的健康綠建材，每一處均賦予完美細節規畫。入門玄關地面鋪設花磚界定落塵區域，設計師以系統櫃包牆的方式，延伸原始牆面，將多種功能加以結合：玄關、穿鞋椅、二次衣物櫃、鞋櫃，外觀一氣呵成，顯現設計與美感，收納各式雜物保留入門處清爽乾淨，打造美好的第一印象。轉入室內，右手邊為廚房所在，運用系統櫃的整體設計在靠牆面規劃長條座位，為餐桌座位保留彈性運用，即使親友來訪也不擔心。

屋主偏愛乾淨整潔的純白空間，設計師僅在部分區塊增加材質與色彩的變化，增添空間律動感。舒適柔和的淺藍色調沙發，有如晴空般增添居家的安逸恬適；電視牆採用特殊油漆，創造質感。空間整體採用淺色調木紋超耐磨防水專利木地板，容易清理不留髒污，為育有幼童的居家空間首選，走道牆面貼有磁吸式玻璃讓女兒可隨性所至創意塗鴉，家庭待辦事項或留言記事亦可隨意留筆，仿若聯絡感情的小小天地。

除了擴大整體空間感，為女兒提供生活樂趣也是規劃的重點，多功能魔術空間與電視牆面的銜接處以雙面進出的推門連通，作為沿著窗邊矮臥榻隨意進出的隱藏走道；此空間兼具遊戲室、書房、臥房的多功能角色，架高的木地板空間與樓梯台階皆可打開來收納物品，採用吸盤緩衝式設計，確保開關使用上的安全性，女兒能盡情嬉戲，讓親子陪伴的美好時光，多了一份安心保障。

低調簡約 收納至上

簡約低調為居所整體的設計風格主軸，主臥私人空間更是採用減法設計，減少視覺干擾，打造一個盈溢靜謐感的休憩場域。色調上選擇灰與白的搭配，收納櫃體採用大區塊切割，無形中讓視覺延伸並巧妙釋放出開闊效果。為了讓收納機能更為強大，床頭設計為上、下層收納展示櫃，另一個完整牆面規劃為衣櫃所在，白色調面板透過條紋的線條變化，俐落中更顯摩登現代；白色調性空間讓整體光線顯得愉悅而明亮，粉灰色調窗簾畫龍點睛地融入一抹溫暖潤和。

活化每一處空間

多功能魔術空間作為女兒日間活動的主體場景，女兒房的作用則為夜晚睡覺之用，床架利用系統櫃規劃為半和室設計，產生三個可運用的隱藏抽屜，補足床尾衣櫃收納功能不足的問題；窗邊畸零位置則設計為小平台，阻隔窗簾的干擾，同時作為床邊櫃使用；同樣在廚房與餐廳間的平台，除了用來擺放物品之外，下方也成為置放各種家電小用品的最佳收納處，每一處零星角落皆充分並完美運用。有限的空間，設計師運用無限的空間魔法，展現居家設計的美妙之處。

延伸閱讀

4年8000萬美元 魔術續約艾薩克

小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法

4歲卵巢癌女童夢想當公主 喜願協會和麗寶樂園助圓夢

NBA／小鮑爾全面熄火 魔術菜鳥挺身搞砸黃蜂逆轉

相關新聞

多元設計 施展空間魔法

都市空間寸土寸金，既要講求居住的舒適感，又需兼容居住成員的個別需求，對於設計師無疑為一大挑戰。歐德設計師李君旋不受限26 坪的空間限制，做出超越視覺的廣闊感，

摩登現代的設計風範 漸層玩色的生活律動感

由設計團隊為一對年輕夫婦和一位對於藝術充滿熱情興趣小孩所打造的這間雙層公寓，透過上下樓層的切割和機能的分界，滿足全家人的生活需求，並靈活運用色彩的變化，演繹出當代生活的純熟品味。

法式生活藝術 設計名師的創意家具

「Premier Acte」家具系列由Wilson Associates國際著名設計事務所Tristan Auer工作室的專業團隊為家具製造品牌Red Edition一手打造，猶如一份旅行的邀約。

輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

28坪的室內空間以水平垂直線條融合輕奢華語彙為主要設計基調，從介面的經營引申至於動線的流暢、機能的豐渥，透過開放性高的空間單元，突顯感官感知上的通透效果。

承載歷史的記憶溫度 重塑瓷窯遺址博物館

「御窯博物館」位於中國江西景德鎮歷史街區的中心，毗鄰明清御窯遺址，在地段周邊散落著很多大小不一的歷史瓷窯遺址。磚窯不僅是景德鎮城市的起源，更是人們賴以生存的生活與交往空間。

承接國際設計師品牌的世界港埠 復古情懷選品店

獨立專門店「HAVEN by nest」特別選址在老牌子-金山牌勝和紙業的舊址，保留勝和紙業金字招牌的外觀以及復古的鐵窗花，仿若讓時空靜止在80年最興盛美好的時代。

新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment這棟建於50年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠，更擁有可俯瞰國家花園以及總統府的絕佳視野。

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

源於1735年，BLANCPAIN寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。品牌於日前在台北101專賣店，現場即展出多款首次來台的殿堂級經典工藝腕錶。

夢幻伊甸園 感受無可匹敵海天一色美景

康斯丹酒店集團來自模里西斯的飯店品牌，旗下擁有7間生態度假村以及3個錦標賽級的高爾夫球場，全新整修竣工的康斯丹薩哈班其娜飯店昭告集團正在書寫此一馬達加斯加飯店的全新篇章。

生活有彼此 空間才存在人的溫度 挹注質感與悠閒美學經驗

浮見月設計劉獻文設計總監以豐富而專精的設計經驗，摒除制式風格的限制，以居住者的需求、生活個性作為設計主題的發想，挹注時尚與人文、質感與悠閒，尋找空間多元的體現與美學經驗。

致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

擁有110 年珍貴歷史的馬德里麗茲文華東方酒店在經歷其最大規模的翻新工程後，將於2021年3月15日重新開業。設計同時保留飯店原始建築的「美好時代」風格，向傳奇奢華飯店服務精神致敬。

金棕色框架 媲美五星飯店的現代辦公室

榮獲2020年德國設計獎的NOVE，是一棟位於慕尼黑核心地帶獨一無二的辦公大樓。此創新吸睛的建築結構外觀，通體覆蓋著類似窗戶的金棕色框架，可為使用者提供輕鬆工作的環境。

熱門新聞

搶不到 Stussy x Nike 換搶這雙！

Apple將推出「消光黑」配色

多元設計 施展空間魔法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。