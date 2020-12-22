【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

Design Beyond Limits

多元設計 施展空間魔法

都市空間寸土寸金，既要講求居住的舒適感，又需兼容居住成員的個別需求，對於設計師無疑為一大挑戰。歐德設計師李君旋不受限26 坪的空間限制，做出超越視覺的廣闊感，運用推門置入隱藏的延伸廊道，也為家中浪漫天真的小女兒設計一個多功能魔術空間，配備十足多元的使用方式。規劃收納為歐德系統傢俱的強項，此案例業主在網路上經過多方比較，決定將打造居家空間的任務交予歐德，與成長中的女兒共創美好的生活點滴。

化零為整 空間大氣開闊

26坪空間規劃有三房二廳，全部採用安全無毒的健康綠建材，每一處均賦予完美細節規畫。入門玄關地面鋪設花磚界定落塵區域，設計師以系統櫃包牆的方式，延伸原始牆面，將多種功能加以結合：玄關、穿鞋椅、二次衣物櫃、鞋櫃，外觀一氣呵成，顯現設計與美感，收納各式雜物保留入門處清爽乾淨，打造美好的第一印象。轉入室內，右手邊為廚房所在，運用系統櫃的整體設計在靠牆面規劃長條座位，為餐桌座位保留彈性運用，即使親友來訪也不擔心。

屋主偏愛乾淨整潔的純白空間，設計師僅在部分區塊增加材質與色彩的變化，增添空間律動感。舒適柔和的淺藍色調沙發，有如晴空般增添居家的安逸恬適；電視牆採用特殊油漆，創造質感。空間整體採用淺色調木紋超耐磨防水專利木地板，容易清理不留髒污，為育有幼童的居家空間首選，走道牆面貼有磁吸式玻璃讓女兒可隨性所至創意塗鴉，家庭待辦事項或留言記事亦可隨意留筆，仿若聯絡感情的小小天地。

除了擴大整體空間感，為女兒提供生活樂趣也是規劃的重點，多功能魔術空間與電視牆面的銜接處以雙面進出的推門連通，作為沿著窗邊矮臥榻隨意進出的隱藏走道；此空間兼具遊戲室、書房、臥房的多功能角色，架高的木地板空間與樓梯台階皆可打開來收納物品，採用吸盤緩衝式設計，確保開關使用上的安全性，女兒能盡情嬉戲，讓親子陪伴的美好時光，多了一份安心保障。

低調簡約 收納至上

簡約低調為居所整體的設計風格主軸，主臥私人空間更是採用減法設計，減少視覺干擾，打造一個盈溢靜謐感的休憩場域。色調上選擇灰與白的搭配，收納櫃體採用大區塊切割，無形中讓視覺延伸並巧妙釋放出開闊效果。為了讓收納機能更為強大，床頭設計為上、下層收納展示櫃，另一個完整牆面規劃為衣櫃所在，白色調面板透過條紋的線條變化，俐落中更顯摩登現代；白色調性空間讓整體光線顯得愉悅而明亮，粉灰色調窗簾畫龍點睛地融入一抹溫暖潤和。

活化每一處空間

多功能魔術空間作為女兒日間活動的主體場景，女兒房的作用則為夜晚睡覺之用，床架利用系統櫃規劃為半和室設計，產生三個可運用的隱藏抽屜，補足床尾衣櫃收納功能不足的問題；窗邊畸零位置則設計為小平台，阻隔窗簾的干擾，同時作為床邊櫃使用；同樣在廚房與餐廳間的平台，除了用來擺放物品之外，下方也成為置放各種家電小用品的最佳收納處，每一處零星角落皆充分並完美運用。有限的空間，設計師運用無限的空間魔法，展現居家設計的美妙之處。