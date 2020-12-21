摩登現代的設計風範 漸層玩色的生活律動感

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Ater Architects

Kiyev VOV Living Style

漸層玩色的生活律動感

位於北方雪國的烏克蘭首都基輔，自古以來即受到俄國和歐洲生活文化的深層影響，由設計團隊Ater Architects 為一對年輕夫婦和一位對於藝術充滿熱情興趣小孩所打造的這間雙層公寓，透過上下樓層的切割和機能的分界，滿足全家人的生活需求，然而，設計團隊為讓整體的設計展現完整的一致性，靈活運用色彩的變化，演繹出當代生活的純熟品味。

摩登現代的設計風範

南接黑海、北鄰波瀾、白俄羅斯和俄羅斯的烏克蘭，一直是近代史上許許多多戰爭紛亂的爭議之處，儘管已經從俄羅斯獨立，然而，境內的多元民族、承續的歷史和宗教議題，依然讓這個美麗之地暗藏著令人不安的危機；然而，烏克蘭的首都－基輔，可說是東歐最重要且最大的現代化城市，從工業、科學、文化和科技產業，都讓基輔肩負起整個俄羅斯邁向未來的引領指標。走入基輔市中心，隨處可見現代化的大樓和充滿歷史文化的經典建築並存著，顯現現代化與全球化的腳步下，基輔也已經走向全然進化的階段。

一走入這間位於市中心的生活空間時，最引人矚目的即是空間中令人驚豔的材質運用和色彩規劃，簡單了立方格局空間中，透過雙層生活機能性的定義下，勾勒出年輕夫妻和熱愛藝術小孩的生活天地。由Alexander Ivasiv 和Yuliya Tkachenko 兩人共同創立的設計團隊Ater Architects，藉由極為現代化的設計思維創作下，強調在簡單的情境空間形式中，以精準的材質、比例和色彩共同交織出屬於空間該有的個性，更適切地滿足屋主對於空間需求的渴望。看似簡約的設計手法中，其實展現了設計團隊極為透徹的梳理模式，去除了過於繁雜的瑣碎細節，然而並沒有徹底屏除裝飾性的呈現，然而，現代的裝飾性並非刻意添加額外的裝飾品，反而是在既有的物件上，透過材質、造型、色彩的轉換和律動性，創造出空間令人驚豔的表情。

綜觀Ater Architects 歷年來精采的作品不難發現，團隊並沒有刻意譁眾取寵地去呈現甚麼炫技的設計形式，相反地，他們反而非常內斂地將設計呈現化於無形，只透過空間本身該有的個性和使用者對於空間的期待值中，巧妙地賦予空間獨特的品味，捏塑出生活於其中的無限可能。

2D 與3D 的空間錯視趣味

雙層樓的生活空間中，第一層全為近開放式的公共生活場域，明亮的落地玻璃窗可以眺望城市的白天黑夜風景，同時也可迎入明亮的自然光源，隨著時間的變化讓室內的光影顯得層次有節奏感；開放式的連結性客廳、中島台和廚房，以簡約的水泥材質天、地、壁為基底，分別在不同的空間中置入中性灰階色調的藍、灰、粉紅元素，搭配具有沉穩厚實感的黑色，在整體的情境氛圍中特別感受摩登現代的生活品味。客廳中不擺放電視機，直接讓電視牆成為大型的螢幕，無論是投放電影或者是單純地成為電子鐘的顯示牆面，都讓空間的俐落簡約感更完純淨。另外一側一整面的黑膠唱片牆也是本案令人驚豔之處，喜愛音樂的年輕屋主長年收集了超過上千張的黑膠唱片，因此設計團隊以圖書館式的分類和陳列方式，將客廳打造成一座可以輕鬆鑑賞音樂的視聽娛樂室；同時也串聯起另一側的開放式廚房和大型中島台，在輕鬆的生活節奏中，隨時隨地都能享受音符的旋律曲調。

第二層則是夫妻和小孩的私人寢臥情境，從鋼材捏塑打造而成的內梯拾階而上，設計團隊分別依據屋主和小孩的喜好與需求，為其在舒眠的寢臥環境中營造出截然不同的氛圍。主臥的生活場景以沉穩內斂的黑色調為主，在忙碌工作一整天之後，夫妻兩人都渴望能有一畔屬於兩人獨處的時光，因此同樣延續水泥材質的天花板與牆面，注入帶點工業風格的裸露式管線，創造出具有後現代解構主義的設計筆觸，搭配上背牆懸掛的抽象畫作，在低調沉穩的情境中又流露著獨有的個性魅力。小孩的寢臥空間則是轉以明亮活潑的設計形式為主，粉嫩的色調和十字型的圖騰在家具和牆面上反覆出現，自然流露出一股輕鬆愉悅的律動感，刺激著孩子無邊的想像力。

最後的衛浴空間則是本案的另一個亮點，宛如方格紙的白色磁磚搭配黑色線條和衛浴設備，原本冷冽的空間在設計團隊畫龍點睛的漸層色彩搭配下，卻有一種2D 的視覺趣味感，同時也透過漸層色彩的營造，讓空間的景深顯得更為立體。