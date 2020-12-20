【DECO雜誌】

攝影者-Frederic Lucano

資料暨圖片提供-Red Edition、Wilson Associates

法式生活藝術

設計名師的創意家具

Premier Acte

「Premier Acte」家具系列由Wilson Associates 國際著名設計事務所Tristan Auer 工作室的專業團隊為家具製造品牌Red Edition 一手打造，猶如一份旅行的邀約。該膠囊系列選用著名品牌Lelièvre 的高級訂製家居織品，突顯法式生活藝術與高超工藝水平。全系列家具以雙層皮層原則為基礎，試圖喚起輕鬆愜意的心境，讓人沉醉於以宏偉劇院為靈感創造的空間，感受豐富華美的細節與材質。

如「Trévise」餐桌將手打蛋殼融於樹脂，以木炭色清漆塗飾，外形美觀，兼具裝飾性和實用性，其黃銅材質呈現簡潔線條和獨特設計風格，通過難以模仿的巧妙構圖打造無與倫比的休閒體驗；「Monsigny」爐邊椅則是腳凳和扶手椅的完美結合，可在最小的空間內輕鬆營造舒適氛圍，也為無處容納傳統扶手椅的有限空間提供了另外ㄧ種選擇。Monsigny 選用柔美天鵝絨布藝搭配皮革配件，外形獨特，觸感舒適，功能多樣，兼具瑰麗格調與奢華風範。

Trévise

Monsigny

「Mogado」是一件具有當代設計風格的幾何形態屏風，由四塊黑白相間的黃銅面板製成，局部襯有凹凸紋理織品並塗飾光滑的清漆，呈現波浪形曲線和奢華質感。既是一件獨樹一幟的藝術品，又提供空間隔板或私密屏風等多種用途，作為隔板，它可以在不破壞空間視角的情況下區隔出私密空間。

「Mathurins」休閒椅在設計時參考了飯店接待大廳的空間，展現舒適、大方的外形和上世紀中葉的美學。這款優雅的扶手椅襯有柔軟的天鵝絨面料和高密度鬆軟坐墊，是室內裝飾的點睛之筆，提供實用功能的同時，為空間增添色彩和風格，且可與其他個性化家居陳設隨意搭配。黃銅、凹凸紋理的面料和耐用的皮革共同呈現出桃花心木色的主調。總體而論，「Premier Acte」系列採用精益求精的縫紉與織帶技術，重現了高級訂製的工藝傳統，讓居家設計空間更具品味奢華質感。

Mathurins