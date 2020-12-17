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輕奢有型描摹時尚語彙 解鎖現代網美宅

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-貳壹設計有限公司

輕奢有型 描摹時尚語彙

Humanities clubhouse

空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在制式的機能框限內，塑造「簡約、獨特」之住居情境，貳壹設計林恆祥設計總監對於機能需求的制定標準，在於未來空間10 年的使用需求而設定。強調開闊、通透，從每個開口採光、通風效能的鋪排著手，打造自然氣流與陽光的湧動。

輕奢時尚 挹注生活美學

28坪的室內空間以水平垂直線條融合輕奢華語彙為主要設計基調，從介面的經營引申至於動線的流暢、機能的豐渥，透過開放性高的空間單元，突顯感官感知上的通透效果，衍生排列光線的重要性，增加視覺的延伸與空間的交融滲透，增加使用彈性與趣味性。林恆祥設計總監運用輕奢時尚風格的精緻、大器、優雅做為語言，大尺度的擘畫公共區域的開放個性，利用材質的屬性連貫，規劃出一種鬆緊得宜的生活距離。

客廳於沙發牆後方以淡藍色波紋圖騰壁紙，於生活中挹注藝術美感。

面對挑高有限格局要如何放大？！「設計上首先拿掉書房隔間，維持與廳區( 客、餐廳) 開闊向度，再就是利用建築給予室內3 米6 的挑高尺度，將立面或介質造型向上延伸，襯以燈槽光帶，將視覺與軸線比例拉高，建構高挑敞朗的空間感受。透過鏡面材質做為立面造型，有效延展放大區域之間的視覺意象。」林恆祥設計總監說。有效的拉闊視角在空間延伸、開放的感受。藉由對外窗的開口設計，不僅讓每個區域都能享受日光、與城市景觀相會，也保持室內氣流的清新暢通。

製造機能 發揮空間坪效

在訴說形而上的生活態度方面，林恆祥設計總監運用現代時尚融合輕奢風格的做為設計主題，大尺度的擘畫公共區域的開放個性，利用材質的屬性連貫，規劃出一種鬆緊得宜的生活距離。

更將時下網美IG 打卡概念挹注於設計當中。客廳於沙發牆後方以淡藍色波紋圖騰壁紙，於視覺、生活中挹注藝術美感、虛實有型。同時就預算考量上，客廳主牆以磁磚取代，利用玫瑰金飾條分割立面，挹注精緻印象。餐廳餐具櫃以鐵件、燈光、鏡面等異材質搭組出時尚氛圍，展示櫃兼具收納機能，利用造型門板開闔設計，增加空間意趣。書房以鐵件，懸挑式設計書櫃，書桌背景襯以綠色波紋壁紙，更顯靜謐優雅，同時成為迎接入門第一道眼光的時尚端景。書櫃造型隱藏上掀床設計，於層架加裝保持水平的五金設備，即使放滿物件也能安心無虞拉下掀床。

餐具櫃以鐵件、燈光、鏡面等異材質搭組出時尚氛圍，展示櫃兼具收納機能。

書房在書櫃造型隱藏掀床設計，於層架加裝保持水平的五金設備，即使放滿物件也能安心無虞拉下掀床。

挑高餐廳中，利用造型門板開闔設計，兼具展示與收納機能，增加空間意趣。

將主臥與次臥位置對調、原始客浴開口改向，讓出入陽台動線更加合理，同時增加一儲藏空間。主臥床頭設計推拉立面造型，隱去原始開窗格局，主臥梳妝台以幾何線條的藍色壁紙為襯，燈鏡與燈具相輔相成的線條美學，共構優雅底蘊⋯；次臥以藍色為基調，演繹生活個性。空間因著不同的需求與條件而被設定，收納與實用機能的滿足後，使用者的生活才能與設計的美感平行延展，為日常生活中帶來簡單美學下蘊含的優雅韻味。

主臥床頭設計推拉立面造型，隱去原始開窗格局，有效解決風水問題。

(左圖) 次臥以藍色為基調，演繹生活個性。

(右圖) 主臥梳妝台以幾何線條的藍色壁紙為襯，燈鏡與燈具相輔相成的線條美學，共構優雅底蘊。

SPACE NOTES

建築形式// 公寓1F ＋ B1F

空間坪數// 室內面積約56.5 坪

室內格局// 車庫、玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、湯屋、B1 多功能區

使用建材// 磚、灰泥塗料、刷漆、磐多磨、木作、海島型實木地板

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