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承載歷史的記憶溫度 重塑瓷窯遺址博物館

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-是然建築攝影、田方方、 朱锫建築事務所

資料暨圖片提供-朱锫建築事務所

中國 承載歷史的記憶溫度

Jingdezhen Imperial Kiln Museum

「御窯博物館」位於中國江西景德鎮歷史街區的中心，毗鄰明清御窯遺址，在地段周邊散落著很多大小不一的歷史瓷窯遺址。景德鎮「因窯而生，因瓷而盛」,磚窯不僅是景德鎮城市的起源，更是人們賴以生存的生活與交往空間。

延續記憶與溫度的傳承

關於景德鎮的瓷窯，設計團隊表示「保存著與這座城市的生命不可切割的記憶溫度—舊時孩童在冬天上學途中，會從路過的瓷窯上撿一塊滾熱的壓窯磚塞進書包抱在懷中，憑藉這塊磚帶給他的溫度，度過半日寒冬」。夏季，歇窯期間，磚窯所散發的濕冷空氣更是孩童玩耍，年輕人交往、老人納涼的好去處。

這些斷壁殘垣的老窯遺址，這些薪火相傳的不滅記憶，是御窯博物館自然而然的源泉。瓷窯獨特的東方拱券原型，窯磚的時間與溫度的記憶，塑造出窯、瓷、人的血緣共構關係。「不僅窯爐作為建築類型融入了城市的歷史，修建窯爐的材料『磚』也是擁有生命輪轉的。在達到一定生命週期蓄熱性能衰減後窯磚被從窯爐上替換下來，又可以成為修建居住建築的材料。窯爐早已成為景德鎮文化記憶和城市生命的重要組成部分，也順理成章成為了御窯博物館的空間類型。」設計團隊如是說。

遊走於虛實相生的磚拱與院落

多個大小不一、體量各異磚拱佈局，它們若近若離，蕭蕭如落木，營造出輕鬆、偶然、手工、自然的氛圍，遊走於虛實相生的磚拱與院落之間，人們可以感受到既熟悉、又陌生的一種空間經驗。

博物館建築分為地上、地下兩層，門廳位於地上層。這樣的佈置不僅僅會讓人們在走向它時感到量體的親和感、感受到它的尺度和城市中現存的建築保持相似性，更重要的是人們進入它的空間經驗與過去工匠在此勞作燒瓷的經驗十分類似。行走在平靜的水面之上、緩步進入門廳，向左行，人們將穿越一系列尺度大小略有變化、時而室內時而室外的拱體展覽空間，穿越歷史的古蹟和豐富的下沉院落，開啟了窯、瓷、人同源的博物館經驗之旅。從門廳向右，書店、咖啡、茶室、最終來到半戶外的拱體下，陽光下水體的波紋映射在粗燥的窯拱的表面，低矮、水平的橫縫誘使人們好奇的席地而坐，御窯遺址長長的水平地表撲面而來，意想不到的驚喜不期而遇。這與人們進入門廳之前走向報告廳空拱時，透過垂直切割的豎縫所看到御窯遺址中的玲瓏閣的經歷如此不同，驚喜又如此相似。

固定展覽借助於一個密閉的水平上下環路完成，兩個臨時展廳可以任意、同時或分別併入環路，融入整體展覽，也可獨立存在，因為它有自己獨立的出入口。博物館另外一個特點是將古瓷修復過程融入展覽，成為展覽重要的組成部分。

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