承接國際設計師品牌的世界港埠 復古情懷選品店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-nest 巢．家居

復古情懷老派氛圍

台北。HEAVEN by nest 赤峰概念店

Retro Feelings

HAVEN ─港口，自有歷史以來，便是城市與文明的起源，港口引進商業、人際與文化的交流，而這份交流帶動城市發展，讓人體驗更多新奇與美好，而HAVEN by nest 正像一處蓬勃、熱鬧的港，把全世界的好設計帶回到台灣，讓它們的美與價值被看見，並好好地被安放在每一個充滿溫度、情感、記憶與故事的家裡。

「HAVEN by nest」是已經有九年歷史的生活選物品牌「nest 巢‧家居」的首間獨立專門店，以世界各地生活選物用品為主題，從咖啡飲具、餐桌小道具、廚房工具、居家用品、家飾家具、個人配件生活一日所需都囊括在內，命名的靈感則是源於大稻程一帶延續至「赤峰街」的商業碼頭及歷史文化，放眼成為承接起國際設計師品牌進出的世界港埠，同時也延伸了延續「nest 巢‧ 家居」的品牌設定─家與避風港。

此次獨立專門店「HAVEN by nest」特別選址在老牌子─金山牌勝和紙業的舊址，保留勝和紙業金字招牌的外觀以及復古的鐵窗花，仿若讓時空靜止在80 年最興盛美好的時代，入內後卻是簡約透視感的現代設計風格，搭配上綠意的佈置，以及來自世界各國的設計師作品，摩登的營造出城市小綠洲；走上HAVEN 的2 樓是咖啡區「HAVEN coffee bar」，迎面的是置於中島的吧台，臨窗的座位區引進大量自然光線，讓室內有充足陽光卻不刺眼，風格佈置與一樓選物空間彼此呼應著舒適感，吧檯同樣以木質調設計為主，加上磨石子地板烘托出復古老建築的味道，回應著赤峰街道的老派氛圍。

HAVEN 的命名除了以世界選物港口的意念傳達外，也希望成為喜愛質感生活的人，汲取生活靈感的港口，預定將會集結台灣、日本、美國、香港、丹麥、荷蘭、法國、土耳其、葡萄牙等，多國設計師作品，是一間國際設計師作品的驛站，是一所展現世代潮流的匯聚點，在次文化爭鳴的新世代，以赤峰為基地點輪轉文化大潮流，同時也將會不定期邀請設計師合作策展，透過活動策展創造人與生活空間的對話，拉近人與設計的距離。