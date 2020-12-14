新地中海風格頂樓公寓 典刻劃美術館意象

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Mariana Bisti

資料暨圖片提供-Lapitec、 AK Praxis

Iridou Attikou Apartment

經典刻劃美術館意象

位於希臘雅典的歷史文化中心，Iridou Attikou Apartment 這棟建於50 年代的複合式建築，不僅距離雅典衛城及其周遭遺跡不遠，更擁有可俯瞰國家花園以及總統府的絕佳視野，而在經過當地設計工作室AK Praxis 的巧手翻新之後，竣工不過幾個月的時間，就已經獲得Silver Interiors Award 2020 設計類別獎項「Renovation of apartments over 100 square meters」（100 平方米以上公寓翻新）的獎項肯定。

如同藝廊的動線與展示空間

Iridou Attikou Apartment 是總樓層面積為290 平方米的頂樓公寓，除了一個大形辦公空間、起居室、用餐區以及廚房等公共區域之外，還有三個附設專屬浴間的臥房，公寓內部以新地中海風格為設計主軸，每一個空間內的牆面及天花板皆輔以明亮清爽的白色搭配，連接牆面與天花的光帶線條以及靠近地面的踢腳板，為單調的色系增添了幾許層次與變化，再搭配深色的人字形鑲木地板，與牆面垂直的線條形成了強烈的對比，不僅消弭了稍嫌冷硬的極簡主義色彩，也平衡了視覺美感，即使辦公區域隔間再多也不致於顯得侷限或凌亂，可謂經典美學的重新詮釋。

也因為這樣統一的色調與材質搭配，讓整間公寓內部彷彿擁有博物館的神韻與特質，依序排列的房間延伸到盡頭被一個擁有大型全景窗戶的起居室打斷，整體空間看起來就像是一個美術館，選掛在牆面上的當代風格畫作、展示台或爐台上方陳列的雕塑作品與古董，以及刻意挑選外形輪廓如同藝術品一般的家具還有幾何造型吊燈，其擺放都經過精密的計算與規劃，大部分的房間都沒有多餘的軟件裝飾，只為了強調與襯托出家具的陳列以及藝術品的擺放。

完美串聯生活場域之間的連結

從每一個空間的藝術品擺放，可以看出設計師的煞費苦心，不論是從色系的選擇、陳列方式的掌控還有空間與空間之間的串連與視覺延伸，讓每一幀畫作或每一件雕塑作品，甚至是古董家具，皆能適得其所的展現出其獨特的魅力，也讓參訪者好像真的進入如同博物館或是美術館這樣的藝術空間，能夠毫無壓力的欣賞每一件藝術作品，並感受到藝術與生活結合的樂趣。設計師在照明系統也特別用心，以私人開展的概念藉由燈光特別去突顯出藝術品的存在感，在打造觀賞亮點的同時，更增添其藝術質感，使人低迴再三，不住細細品味；天花線板的光帶，更彷彿成為視覺的引導者，引領著人進入不同情境的美學空間。

特別值得一提的是廚房空間，設計團隊也依然將之視為一個藝術空間看待。除了一幅懸掛在牆面上畫龍點睛的畫作與、深色人字形地板以及廚電之外，廚房整區空間皆被白色所掌控，在狹窄的長形空間中發展，正中央的位置擺設了一個義大利精品面材品牌Lapitec 的大型中島台，配有烹飪區、水槽及亦可當用餐區的作業台，台面並非使用傳統的石材，而是使用經由特殊工藝結合先進技術壓制而成的岩板材，既保留了天然石材的溫暖與魅力，在視覺美感上更勝一籌，也讓廚房比起其他如同藝術展間的房間毫不遜色，設計團隊更刻意地將廚房出口與外部開放區的展示重點連結，在視覺上連成一氣，也完美地串聯起每ㄧ個空間之間的藝術氛圍。

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