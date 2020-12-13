錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BLANCPAIN

錶界藝術標竿指標

BLANCPAIN訂製腕錶展

Métiers d'Art

源於1735 年，BLANCPAIN 寶珀錶以超過285 年貫徹對非凡工藝的執著，成為世界上歷史最悠久的製錶工藝品牌。BLANCPAIN 由Jehan-Jacques Blancpain 創立於瑞士侏羅山區的小鎮，錶廠內每位專業鐘錶師，以代代傳承的古老製錶技藝，結合創新的複雜功能，不斷挑戰製錶界的極限，發展出無數「首創」、「世界唯一」的專利科技。

BLANCPAIN始終認為「專注於機芯即表示完成掌握所有機械功能的構造」，總共研發了35逾款全新腕錶機芯和世界首創複雜功能，在在顯示品牌在世界錶壇上領先群倫的不朽地位。延續一貫低調氣質，BLANCPAIN不用奢華珠寶裝飾外觀，而是將超凡工藝融入Métiers d'Art大藝術家系列錶款中，以獨特裝飾與雕刻工藝賦予每只手工腕錶專屬生命力。將製錶時的專業技術發揮至藝術工藝上，堅持培育自家腕錶技師，多年來造就許多優秀人才，如錶廠的頂級雕刻技師-Ms.Marie-Laure早已在2012年獲得法國工藝的最高榮譽「法國最佳手工藝技師」（Meilleur Ouvrierde de France）的殊榮。Métiers d'Art大藝術家系列開放高端私人訂製服務，讓藏家擁有獨一無二的珍稀錶款藝術作品。

大馬士革鑲金工藝

備長炭工藝

Métiers d'Art大藝術家系列為琺瑯彩繪、大馬士革鑲金、赤銅、備長炭四大工藝，後三項更為BLANCPAIN獨有技術。大藝術家工坊在瑞士錶廠中是極為罕見的，它聚集著一群無論在藝術形式或工藝技能方面都出類拔萃的藝術巨匠，為品牌創作了各種傑作，充分賦予工藝師製錶的創作自由，共同呈現無價的藝術之作。品牌於日前在BLANCPAIN台北101專賣店舉辦 的「BLANCPAIN Métiers d'Art台北101全球獨家訂製腕錶展」，現場即展出多款首次來台的殿堂級經典工藝腕錶，完美呈現品牌頂尖工藝師的崇高技法和豐富風格的極致創作，讓參觀者彷彿置身於博物館中。

BLANCPAIN藝術大師系列-赤銅工藝錶款