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夢幻伊甸園 感受無可匹敵海天一色美景

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-康斯丹海島酒店集團

夢幻伊甸園

馬達加斯加。康斯丹薩哈班其娜飯店

Constance Tsarabanjina

康斯丹薩哈班其娜飯店是離馬達加斯加諾西貝島40 分鐘船程的世外桃源，經過重新裝修，已於10 月1 日開幕，為住客帶來極致的度假體驗。康斯丹酒店集團來自模里西斯的飯店品牌，旗下擁有7 間生態度假村以及3 個錦標賽級的高爾夫球場，全新整修竣工的康斯丹薩哈班其娜飯店昭告集團正在書寫此一馬達加斯加飯店的全新篇章，它的新面貌融合了華麗的異國情調與簡潔清幽的環境。在這裡，大自然是關鍵詞，亦是飯店精心整修的核心靈感來源。

25 座有著生態茅草屋頂的別墅隱於棕櫚樹下，以殖民地風格重新裝修，宏偉的桃花心木梁構建起房子的框架，每張床的床腳都有質樸的手工長凳。設計基調以柔和與包容為主軸，素材皆為未經加工且純天然的材料，簡約幽雅的裝飾更增添其融入週遭大自然的氛圍。「所有別墅都以簡潔的格調建造裝飾，糅合了康斯丹的舒適風格。」康斯丹薩哈班其娜度假村副經理兼海洋生物學家Elena Zanella 表示。

在房間內部、私人露臺上或是躺在懸掛於巨大棕櫚樹間的吊床上，就可以享受到南北沙灘無可匹敵的海天一色美景。一天當中從日出到日落，天空的色彩消融變化就像油畫一般，即使觀看一整天也不會生膩，而 「不穿鞋，不看新聞」更是這個世外天堂的度假箴言。坐船去猴麵包樹生長的無人小島野餐；戴上潛水罩和呼吸管，與雀鯛以及多彩的珊瑚魚親密接觸，數一數跳上這珍珠般沙灘的燕鷗。在這座安全又豪華、原始又天然的島嶼上，康斯丹薩哈班其娜酒店的客人被他們自己的夢想所包圍。這亦是飯店成為世界上最獨特的地方之一的緣由，讓旅客踏入自己夢中的伊甸園。

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