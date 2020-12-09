生活有彼此 空間才存在人的溫度 挹注質感與悠閒美學經驗

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資料暨圖片提供-浮見月設計

宅‧無寂 - 浮見月設計

無寂 是因為生活有了彼此

無寂 是因為空間有了人的溫度…

~~~浮見月設計 劉獻文

從自然、光影、媒材的比例挹注人文溫度，浮見月設計劉獻文設計總監以豐富而專精的設計經驗，摒除制式風格的限制，以居住者的需求、生活個性作為設計主題的發想，挹注時尚與人文、質感與悠閒，尋找空間多元的體現與美學經驗。

在屋齡逾10年、22坪的空間中要更改成為符合屋主夫妻及一位孩子居住的生活空間，「在預算有限的情況下，我們未動太多隔間，利用舊的櫃體重新整理成為區域之間的中介，同時以自然、原色為主，引申空間獨特的質感，且講究美的知覺及其專屬魅力。」劉獻文設計總監表示。

以PERGO木地板、清水模作為廳區的材質安排，統御和諧的色彩與背景主牆，場域線面的靜態表情與光氛活動的動態經驗，透過軟件與陳設的串聯，擺脫坪數的限制與束縛感，讓居家空間產生人文風采。客、餐、廚之間的開放動線，藉此打破傳統格局或地域概念當中的疏離感，融洽的對應互動關係，以自然、簡單、少壓力的空間面貌迎接心靈與家人相聚的時光。

劉獻文設計總監主張〝設計〞在講究人文素養的今日，所必要具備的是客製化的創意與機能，而風格，也不例外。此案設計上，崇尚簡潔的線條、媒材、顏色、虛實輕重的比例關係，強調以非裝飾性的語彙或元素的堆疊，針對媒材、線條、造型的表現上，捨掉許多繁瑣配置，針對舒適與品質做加強，引導出空間需要設計的必然性，讓居家產生溫暖與細緻度，完整的構析情感的張力，訴求展現具體而微的自在魅力。

餐廳區本身在設計上以簡約意象，間接平衡、軟化空間，帶入優雅底蘊，引申出一種舒適的氛圍，自在、隨性、恣意的闡述生活情感，建構出在空間感與親暱的互動經驗，並且重視居住者活動的範疇，藉由比例傳遞的和諧美學。

私密空間規劃上，在輕重對比上作出細膩的拿捏，造成材質、線條間的親暱對話，整合空間的延續性、加深互動能量，連貫家的目的與人的想望，形成空間獨特而唯一的價值感，使居住者對室內環境產生最深的感受…