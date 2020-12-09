快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到 低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生活有彼此 空間才存在人的溫度 挹注質感與悠閒美學經驗

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-浮見月設計

宅‧無寂 - 浮見月設計

無寂　是因為生活有了彼此

無寂　是因為空間有了人的溫度…

~~~浮見月設計 劉獻文

從自然、光影、媒材的比例挹注人文溫度，浮見月設計劉獻文設計總監以豐富而專精的設計經驗，摒除制式風格的限制，以居住者的需求、生活個性作為設計主題的發想，挹注時尚與人文、質感與悠閒，尋找空間多元的體現與美學經驗。

在屋齡逾10年、22坪的空間中要更改成為符合屋主夫妻及一位孩子居住的生活空間，「在預算有限的情況下，我們未動太多隔間，利用舊的櫃體重新整理成為區域之間的中介，同時以自然、原色為主，引申空間獨特的質感，且講究美的知覺及其專屬魅力。」劉獻文設計總監表示。

以PERGO木地板、清水模作為廳區的材質安排，統御和諧的色彩與背景主牆，場域線面的靜態表情與光氛活動的動態經驗，透過軟件與陳設的串聯，擺脫坪數的限制與束縛感，讓居家空間產生人文風采。客、餐、廚之間的開放動線，藉此打破傳統格局或地域概念當中的疏離感，融洽的對應互動關係，以自然、簡單、少壓力的空間面貌迎接心靈與家人相聚的時光。

劉獻文設計總監主張〝設計〞在講究人文素養的今日，所必要具備的是客製化的創意與機能，而風格，也不例外。此案設計上，崇尚簡潔的線條、媒材、顏色、虛實輕重的比例關係，強調以非裝飾性的語彙或元素的堆疊，針對媒材、線條、造型的表現上，捨掉許多繁瑣配置，針對舒適與品質做加強，引導出空間需要設計的必然性，讓居家產生溫暖與細緻度，完整的構析情感的張力，訴求展現具體而微的自在魅力。

餐廳區本身在設計上以簡約意象，間接平衡、軟化空間，帶入優雅底蘊，引申出一種舒適的氛圍，自在、隨性、恣意的闡述生活情感，建構出在空間感與親暱的互動經驗，並且重視居住者活動的範疇，藉由比例傳遞的和諧美學。

私密空間規劃上，在輕重對比上作出細膩的拿捏，造成材質、線條間的親暱對話，整合空間的延續性、加深互動能量，連貫家的目的與人的想望，形成空間獨特而唯一的價值感，使居住者對室內環境產生最深的感受…

延伸閱讀

中興大學打造人文校園 東海大學建構智慧校園

女兒丟髒襪子意外成為「廁所藝術展」 她幽默舉動5萬網友讚爆

2020 MUSE Design Awards 多彩居家設計師勇摘金獎！

科技．人文聯合講座／從寂靜的春天到寂靜的夜晚

相關新聞

生活有彼此 空間才存在人的溫度 挹注質感與悠閒美學經驗

浮見月設計劉獻文設計總監以豐富而專精的設計經驗，摒除制式風格的限制，以居住者的需求、生活個性作為設計主題的發想，挹注時尚與人文、質感與悠閒，尋找空間多元的體現與美學經驗。

致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

擁有110 年珍貴歷史的馬德里麗茲文華東方酒店在經歷其最大規模的翻新工程後，將於2021年3月15日重新開業。設計同時保留飯店原始建築的「美好時代」風格，向傳奇奢華飯店服務精神致敬。

金棕色框架 媲美五星飯店的現代辦公室

榮獲2020年德國設計獎的NOVE，是一棟位於慕尼黑核心地帶獨一無二的辦公大樓。此創新吸睛的建築結構外觀，通體覆蓋著類似窗戶的金棕色框架，可為使用者提供輕鬆工作的環境。

移動的沙丘 城市中心的幻影之旅

《Moving Dunes》的街道裝置藝術位於加拿大的蒙特婁，是由蒙特婁美術館目前展出的延伸藝術作品，主要靈感即脫化自此檔早期藝術展覽，闡述了從古前到現在，非洲到美洲的藝術演變。

空間分幕體驗展 Rubber Pencil Devil

《橡膠鉛筆惡魔》是一件「整體藝術」作品，將影像、音樂和建築融合為情境式體驗，並影射了多位前衛視覺藝術家、體驗式作家、流行歌手、演藝界人士和卡通人物。

層疊堆砌景 佛羅里達觀住宅美學

坐落在美國佛羅里達州的Arte公寓，是舉世聞名的義大利建築師Antonio Citterio在美國的第一個建築設計項目，向世人展露深具當代設計風格的建築外觀與精緻奢華的室內裝飾。

新世代藏酒智慧科技 精釀沉韻美好生活

此案結合創意巧思與品味美學，並搭配屋主喜愛適度的小酌一杯放鬆心情，而「LG SIGNATURE INSTAVIEW WIFI 敲敲看智慧溫控冰酒櫃」就成了屋主最稱職的酒品存放管家。

構築夢想的生活空間 實踐理想家居的場域

iloom怡倫家居從趨勢中觀察到消費者生活習慣的改變，以及對居家傢俱潛在需求的提升，特別於9月在信義誠品開設全台首間生活提案門市，透過家具的搭配，打破空間規劃的藩籬，為生活環境提供全新解決方案。

落實環保住宅美學概念 回歸悠閒生活

雅格貝司空間設計以〝設計〞導入空間〝環保、節能、科技〞的生活概念。經由科技透過電腦或手機的模組客製化，量身訂作出合適生活的需要，落實節能環保議題的科技住宅的美學概念。

古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

位於卡達首都杜哈的地鐵線是由卡達鐵路公司與杜哈地鐵公司一起創建，堪稱是全球技術最先進且速度最快的無人駕駛地鐵系統之一。專案一期工程包含了紅色、綠色、金色三條地鐵路線，目前已有37座車站建成。

當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

威廉斯堡位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。

製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

義大利裔鞋匠Alessandro Berluti在巴黎創立了Berluti，並設計出品牌的首款綁帶鞋Alessandro。此後，Berluti歷經四代工匠的不斷發展和創新，以其精湛的工藝和獨特的魅力聞名遐邇。

熱門新聞

2020 MUSE Design Awards 瑰麗調性設計師奪雙金！

生活有彼此 空間才存在人的溫度 挹注質感與悠閒美學經驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。