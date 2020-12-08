快訊

福灣性騷擾雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

全球第一位！ 英國90歲奶奶接種新冠疫苗曝心聲

致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-文華東方酒店集團

致敬美好年代

西班牙。馬德里麗茲文華東方酒店

Mandarin Oriental Ritz Madrid

擁有110 年珍貴歷史的馬德里麗茲文華東方酒店在經歷其最大規模的翻新工程後，將於2021 年3 月15 日重新開業。歷時三年的翻新工程由西班牙建築師Rafael de La-Hoz與法國設計師Gilles & Boissier 攜手合作負責，煥然一新的壯觀設計，配合全面升級的飯店設施，將吸引當地及國際賓客到訪。設計同時保留飯店原始建築的「美好時代」風格（Belle Époque style），向César Ritz 先生的傳奇奢華飯店服務精神致敬。

飯店將設有153 間豪華客房，其中包括53 間套房，五間餐廳及酒吧均由著名的西班牙廚師Quique Dacosta 設計、開發及領導。歷史悠久的The Palm Court，將重現經過修復具有80 多年歷史的標誌性玻璃圓頂天幕，並展出一系列藝術品，表彰飯店與這座雄偉城市之間的緊密張力；全新的休閒與健康設施包括室內恆溫游泳池、活力游泳池、體驗式淋浴、蒸氣桑拿房及現代健身中心；宴會廳及多功能會議廳擁有朝向普拉達博物館的倘大窗戶，經過此次翻新與精心設計，將再次成為舉辦婚禮、私人晚宴及派對的首選場所。

此外馬德里文華東方麗茲酒店亦將會成為藝術文化不可或缺的新地標，與各媒體及跨界的當地藝術家、創作者、工匠及品牌合作，於西班牙首都再次擔當宣揚當地文化的重要社會角色。其作品將於一系列的合作項目中成為焦點，詳細的合作名單將於未來數月內揭曉。飯店總經理Greg Liddell 表示：「我們很高興能夠再次向馬德里以至全世界敞開大門，於這座美麗且具有歷史價值的飯店迎接尊貴的賓客，期待飯店能重新奠定其歐洲最具指標性飯店之一的地位。我們的團隊在過去三年接受了嚴格的培訓，將延續文華東方酒店聞名遐邇的傳奇服務及獨特體驗。」

延伸閱讀

傳奇11月EPS 0.22元 9日辦法說

高球／12歲小將發問 傳奇兄弟解惑

銷聲匿跡40年的影壇傳奇　韓國女星文淑為愛息影，66歲靠瑜珈維持優雅體態

CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

相關新聞

致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

擁有110 年珍貴歷史的馬德里麗茲文華東方酒店在經歷其最大規模的翻新工程後，將於2021年3月15日重新開業。設計同時保留飯店原始建築的「美好時代」風格，向傳奇奢華飯店服務精神致敬。

金棕色框架 媲美五星飯店的現代辦公室

榮獲2020年德國設計獎的NOVE，是一棟位於慕尼黑核心地帶獨一無二的辦公大樓。此創新吸睛的建築結構外觀，通體覆蓋著類似窗戶的金棕色框架，可為使用者提供輕鬆工作的環境。

移動的沙丘 城市中心的幻影之旅

《Moving Dunes》的街道裝置藝術位於加拿大的蒙特婁，是由蒙特婁美術館目前展出的延伸藝術作品，主要靈感即脫化自此檔早期藝術展覽，闡述了從古前到現在，非洲到美洲的藝術演變。

空間分幕體驗展 Rubber Pencil Devil

《橡膠鉛筆惡魔》是一件「整體藝術」作品，將影像、音樂和建築融合為情境式體驗，並影射了多位前衛視覺藝術家、體驗式作家、流行歌手、演藝界人士和卡通人物。

層疊堆砌景 佛羅里達觀住宅美學

坐落在美國佛羅里達州的Arte公寓，是舉世聞名的義大利建築師Antonio Citterio在美國的第一個建築設計項目，向世人展露深具當代設計風格的建築外觀與精緻奢華的室內裝飾。

新世代藏酒智慧科技 精釀沉韻美好生活

此案結合創意巧思與品味美學，並搭配屋主喜愛適度的小酌一杯放鬆心情，而「LG SIGNATURE INSTAVIEW WIFI 敲敲看智慧溫控冰酒櫃」就成了屋主最稱職的酒品存放管家。

構築夢想的生活空間 實踐理想家居的場域

iloom怡倫家居從趨勢中觀察到消費者生活習慣的改變，以及對居家傢俱潛在需求的提升，特別於9月在信義誠品開設全台首間生活提案門市，透過家具的搭配，打破空間規劃的藩籬，為生活環境提供全新解決方案。

落實環保住宅美學概念 回歸悠閒生活

雅格貝司空間設計以〝設計〞導入空間〝環保、節能、科技〞的生活概念。經由科技透過電腦或手機的模組客製化，量身訂作出合適生活的需要，落實節能環保議題的科技住宅的美學概念。

古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

位於卡達首都杜哈的地鐵線是由卡達鐵路公司與杜哈地鐵公司一起創建，堪稱是全球技術最先進且速度最快的無人駕駛地鐵系統之一。專案一期工程包含了紅色、綠色、金色三條地鐵路線，目前已有37座車站建成。

當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

威廉斯堡位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。

製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

義大利裔鞋匠Alessandro Berluti在巴黎創立了Berluti，並設計出品牌的首款綁帶鞋Alessandro。此後，Berluti歷經四代工匠的不斷發展和創新，以其精湛的工藝和獨特的魅力聞名遐邇。

輕奢美學 打造三代同居美宅

德科建築空間設計團隊將空間設計挹注個人品牌概念，掌握居住者生活需求及特質並融入陽宅風水，再回歸到空間專業上，以基地條件本身來進行設計。

熱門新聞

致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

震撼！石頭島 STONE ISLAND 被收購確定「集團化」

聯手打造全新運動美學！PRADA X ADIDAS 全新聯名鞋款細節一覽

2020 MUSE Design Awards 多彩居家設計師勇摘金獎！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。