致敬美好年代 延續傳奇奢華飯店服務精神

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-文華東方酒店集團

致敬美好年代

西班牙。馬德里麗茲文華東方酒店

Mandarin Oriental Ritz Madrid

擁有110 年珍貴歷史的馬德里麗茲文華東方酒店在經歷其最大規模的翻新工程後，將於2021 年3 月15 日重新開業。歷時三年的翻新工程由西班牙建築師Rafael de La-Hoz與法國設計師Gilles & Boissier 攜手合作負責，煥然一新的壯觀設計，配合全面升級的飯店設施，將吸引當地及國際賓客到訪。設計同時保留飯店原始建築的「美好時代」風格（Belle Époque style），向César Ritz 先生的傳奇奢華飯店服務精神致敬。

飯店將設有153 間豪華客房，其中包括53 間套房，五間餐廳及酒吧均由著名的西班牙廚師Quique Dacosta 設計、開發及領導。歷史悠久的The Palm Court，將重現經過修復具有80 多年歷史的標誌性玻璃圓頂天幕，並展出一系列藝術品，表彰飯店與這座雄偉城市之間的緊密張力；全新的休閒與健康設施包括室內恆溫游泳池、活力游泳池、體驗式淋浴、蒸氣桑拿房及現代健身中心；宴會廳及多功能會議廳擁有朝向普拉達博物館的倘大窗戶，經過此次翻新與精心設計，將再次成為舉辦婚禮、私人晚宴及派對的首選場所。

此外馬德里文華東方麗茲酒店亦將會成為藝術文化不可或缺的新地標，與各媒體及跨界的當地藝術家、創作者、工匠及品牌合作，於西班牙首都再次擔當宣揚當地文化的重要社會角色。其作品將於一系列的合作項目中成為焦點，詳細的合作名單將於未來數月內揭曉。飯店總經理Greg Liddell 表示：「我們很高興能夠再次向馬德里以至全世界敞開大門，於這座美麗且具有歷史價值的飯店迎接尊貴的賓客，期待飯店能重新奠定其歐洲最具指標性飯店之一的地位。我們的團隊在過去三年接受了嚴格的培訓，將延續文華東方酒店聞名遐邇的傳奇服務及獨特體驗。」