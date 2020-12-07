金棕色框架 媲美五星飯店的現代辦公室

【DECO雜誌】

攝影者-Mario Wibowo

資料暨圖片提供-Nove Office by Citterio/AXOR

媲美五星飯店的現代辦公室

Nove Office

由Antonio Citterio Patricia Viel 設計，榮獲2020 年德國設計獎（German Design Award）的NOVE，是一棟位於慕尼黑核心地帶獨一無二的辦公大樓。此創新吸睛的建築結構外觀，通體覆蓋著類似窗戶的金棕色框架，且此建築物擁有27,000 平方公尺的空間，可為使用者提供輕鬆工作的環境。一樓結合了奢華飯店大廳的陳設和廣場的氛圍，並巧妙地穿插運用天然石材、木材、玻璃和金屬，使美、優雅和功能性達到完美平衡。此外，更利用AXOR Citterio E 將此高雅品味延伸至NOVE 的浴室中。

「我們以整合性的角度，同時考量建築物之內部空間和外觀設計這一棟建築物，並呈現出濃厚的義式風格。」Citterio 解釋：「NOVE 的個性充分展現在圍繞著建築物核心的布局上：巨大的全壁面玻璃中庭、高品質的材料、符合大眾使用特性的四個主要入口，以及淨高規劃的辦公室樓層。」正如這一位建築師所示，大樓的「基礎設施和結構規劃，是為了實現員工的工作生活平衡而設計。」

NOVE 將對於建築物使用者之安適感的重視，延伸至一體成型的辦公室浴室、淋浴設備和臉盆，而特別採用了AXOR 的產品。「浴室是讓這一棟建築物中每一位使用者感到平和與放鬆的私人領域。」Citterio 觀察當前衛浴設計的趨勢，評論道：「其係透過營造出空間與光線舒適感，以及對景觀、情境音樂的掌握，結合精心選擇的材質、設備和飾面，創造出精緻的感受。」

在衛浴設備方面，Citterio 選用自己為AXOR 創作的系列－ AXOR Citterio E。本系列的龍頭和淋浴設備，充分反映出「輕鬆便利操作、柔和纖細設計，以及愉快的觸感與使用體驗」等設計理念。在飾面的選擇方面，Citterio 採用AXOR FinishPlus 獨家表面－拉絲黑色鉻金屬，與建築物的整體調性和諧共鳴。AXOR Citterio E 以雋永優雅的設計格調，完美搭配絕佳的耐用性與省水效率。Citterio 說明：「我們工作中的主要面向之一，是考量技術性設備、材料和整體概念的永續性。」Citterio設計的NOVE 不僅迷人、優雅，且兼具功能性，並獲得永續建築最高評等LEED 白金級認證，成為綠建築設計的最佳典範。