移動的沙丘 城市中心的幻影之旅

Moving Dunes

這個名為《Moving Dunes》的街道裝置藝術位於加拿大的蒙特婁,是由蒙特婁美術館(Montreal Museum of Fine Arts)目前展出的一檔展覽《From Africa to the Americas:Face-to-face Picasso, Past and Present》的延伸藝術作品,主要靈感即脫化自此檔早期藝術展覽,闡述了從古前到現在,非洲到美洲的藝術演變,設計工作室NÓS 以移動的沙丘為主題,讓蒙特婁的市民也能在城市市中心感受如真似幻的非洲大陸沙丘景色。《Moving Dunes》是蒙特婁美術館活化DuMusée 大道的範例之一,這條行人專用道已經成為市民與遊客來蒙特婁必到訪的景點,美術館也在與館內主展的主題連結與有限預算的挑戰之下,持續創造出令人耳目一新的城市景觀與獨特體驗。

NÓS 的設計團隊由大膽而富有創意的設計師組成,且與經驗豐富的專業人士密切配合,向來擅長透過藝術和建築創造出反映其當代多元化角色的場所和空間。此次他們運用立體派畫家在視覺表現中獨到的塑形與透視手法,藉由空間與場景中的變形,以一種有趣的方式向市民闡述了此種畫作手法的本質。

藉由圖像的變化,讓原本筆直的街道好像滴水入湖的漣漪一樣一層層地向外泛開擴大,並讓人聯想到臉部或身體的特徵。反射球體與幾何形狀或放大圖案並且增加視覺焦點,隨著觀察者不同位置的移動,街道彷彿發生了變化,形狀也隨之逆轉,平坦的地面在視覺錯亂之下有了蜿蜒起伏,就好像真的行走在有高低坡度的沙丘之上。《Moving Dunes》讓蒙特婁的市民在熱鬧的市中心實際體會了沙漠中的海市蜃樓景色,而巨大的鏡像球體則反射了蒙特婁美術館週遭建築物不同的形狀與輪廓,這些建築物不論在建築外觀或是在歷史背景上都有其獨一無二之處,設計團隊將真實建築與虛擬影像藉由鏡射球體完美地結合在一起,創造出獨特的感官體驗。