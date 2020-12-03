快訊

台中大里住宅火警疑屋主縱火 屋主與妻雙雙燒傷命危

林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空間分幕體驗展 Rubber Pencil Devil

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-PRADA Taiwan（www.prada.com）

美國藝術家 Alex Da Corte

空間分幕體驗展

Rubber Pencil Devil

Alex Da Corte，1980年出生於美國紐澤西州肯頓。2010年在耶魯大學獲得雕塑藝術碩士學位，2004 年在費城藝術大學獲得版畫和美術學士學位。Da Corte 是一位概念藝術家，他的作品跨越不同媒介領域，包括影像、表演、裝置、繪畫和雕塑。他經常將這些元素融為一體，創造出奇幻而生動鮮明的情境式體驗，也就是「整體藝術」作品。他的作品深受流行藝術和超現實主義影響，常常結合雅俗共賞的美國文化意象，比如家庭生活中常見的物品和流行文化中的形象，以此探索和求證個人和文化政治、異化和人類經驗的心理參數。

在 Prada 基金會的支持下，Alex Da Corte 名為《橡膠鉛筆惡魔》（Rubber Pencil Devil）的特定場域展覽將於上海榮宅舉辦。橡膠鉛筆惡魔》將以全新展覽形式演繹藝術家於2018年創作的同名影像作品，該作品涵蓋序幕和57 個章節。配合Prada 榮宅此一特定場域的展覽空間，藝術家通過分佈在兩個主樓層的19 個不同色彩的大型背投影立方體，放映此作品57 個章節中的51 幕，賦予藝術品全新空間形式。

《橡膠鉛筆惡魔》(2018) 是一部高度風格化的迴圈影像，時長2 小時40 分鐘。其創作靈感源於大量圖像和文化素材，例如虛擬復古電視和20 世紀動畫，奇特人物形象和美式坎普文化。Da Corte 的藝術作品如同催眠而緩慢的編舞，由備受歡迎的知名角色出演。他們沉浸在一個被放大的、飽和的、由日常物品，家庭生活和常見符號所構成的宇宙中。藝術家本人也是表演者之一，他變身為各類卡通人物和指標性角色，比如「粉紅豹」、「傻大貓」和「惡魔」。

Da Corte 表示，《橡膠鉛筆惡魔》是一件「整體藝術」作品，將影像、音樂和建築融合為情境式體驗，並影射了多位前衛視覺藝術家、體驗式作家、流行歌手、演藝界人士和卡通人物。Da Corte 運用Prada 榮宅空間分幕展示構想，如一場夢幻旅程，實現其「超越螢幕、突破畫面、走入場景」的願望。

相關新聞

空間分幕體驗展 Rubber Pencil Devil

《橡膠鉛筆惡魔》是一件「整體藝術」作品，將影像、音樂和建築融合為情境式體驗，並影射了多位前衛視覺藝術家、體驗式作家、流行歌手、演藝界人士和卡通人物。

層疊堆砌景 佛羅里達觀住宅美學

坐落在美國佛羅里達州的Arte公寓，是舉世聞名的義大利建築師Antonio Citterio在美國的第一個建築設計項目，向世人展露深具當代設計風格的建築外觀與精緻奢華的室內裝飾。

新世代藏酒智慧科技 精釀沉韻美好生活

此案結合創意巧思與品味美學，並搭配屋主喜愛適度的小酌一杯放鬆心情，而「LG SIGNATURE INSTAVIEW WIFI 敲敲看智慧溫控冰酒櫃」就成了屋主最稱職的酒品存放管家。

構築夢想的生活空間 實踐理想家居的場域

iloom怡倫家居從趨勢中觀察到消費者生活習慣的改變，以及對居家傢俱潛在需求的提升，特別於9月在信義誠品開設全台首間生活提案門市，透過家具的搭配，打破空間規劃的藩籬，為生活環境提供全新解決方案。

落實環保住宅美學概念 回歸悠閒生活

雅格貝司空間設計以〝設計〞導入空間〝環保、節能、科技〞的生活概念。經由科技透過電腦或手機的模組客製化，量身訂作出合適生活的需要，落實節能環保議題的科技住宅的美學概念。

古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

位於卡達首都杜哈的地鐵線是由卡達鐵路公司與杜哈地鐵公司一起創建，堪稱是全球技術最先進且速度最快的無人駕駛地鐵系統之一。專案一期工程包含了紅色、綠色、金色三條地鐵路線，目前已有37座車站建成。

當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

威廉斯堡位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。

製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

義大利裔鞋匠Alessandro Berluti在巴黎創立了Berluti，並設計出品牌的首款綁帶鞋Alessandro。此後，Berluti歷經四代工匠的不斷發展和創新，以其精湛的工藝和獨特的魅力聞名遐邇。

輕奢美學 打造三代同居美宅

德科建築空間設計團隊將空間設計挹注個人品牌概念，掌握居住者生活需求及特質並融入陽宅風水，再回歸到空間專業上，以基地條件本身來進行設計。

從空間情境喚醒感官世界 身心靈的深層調養之旅

秋冬時節即是休養生息儲備能量的時刻，從漢方調理的概念出發，融合現代水療SPA的完整呵護，同時搭配紓壓芳療、舒緩運動，蘇州的音昱水中天打造一場身心靈的深層調養之旅。

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

本案中設計者根據基地原有條件順勢而為，避免無謂粉妝堆砌的俐落，加上去蕪存菁的巧思以及機能設計，讓居住者們深切感受到：來自各個層面源源不絕的趣味與幸福感。

《富嶽三十六景》漫遊浮世繪大師的大眾水療藝想空間

Ryogoku Yuya Edoyu這個重新翻修擴建的大眾水療設施，位於北齋出生的東京兩國地區，以「葛飾北齋」作品為空間設計的靈感發想，創造出了一個兼具藝術美感與休閒遊憩的公共場域。

熱門新聞

空間分幕體驗展 Rubber Pencil Devil

越混越美麗！2020台灣室內設計週12月與你一起感受創意的極限魅力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。