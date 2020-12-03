【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-PRADA Taiwan（www.prada.com）

美國藝術家 Alex Da Corte

空間分幕體驗展

Rubber Pencil Devil

Alex Da Corte，1980年出生於美國紐澤西州肯頓。2010年在耶魯大學獲得雕塑藝術碩士學位，2004 年在費城藝術大學獲得版畫和美術學士學位。Da Corte 是一位概念藝術家，他的作品跨越不同媒介領域，包括影像、表演、裝置、繪畫和雕塑。他經常將這些元素融為一體，創造出奇幻而生動鮮明的情境式體驗，也就是「整體藝術」作品。他的作品深受流行藝術和超現實主義影響，常常結合雅俗共賞的美國文化意象，比如家庭生活中常見的物品和流行文化中的形象，以此探索和求證個人和文化政治、異化和人類經驗的心理參數。

在 Prada 基金會的支持下，Alex Da Corte 名為《橡膠鉛筆惡魔》（Rubber Pencil Devil）的特定場域展覽將於上海榮宅舉辦。橡膠鉛筆惡魔》將以全新展覽形式演繹藝術家於2018年創作的同名影像作品，該作品涵蓋序幕和57 個章節。配合Prada 榮宅此一特定場域的展覽空間，藝術家通過分佈在兩個主樓層的19 個不同色彩的大型背投影立方體，放映此作品57 個章節中的51 幕，賦予藝術品全新空間形式。

《橡膠鉛筆惡魔》(2018) 是一部高度風格化的迴圈影像，時長2 小時40 分鐘。其創作靈感源於大量圖像和文化素材，例如虛擬復古電視和20 世紀動畫，奇特人物形象和美式坎普文化。Da Corte 的藝術作品如同催眠而緩慢的編舞，由備受歡迎的知名角色出演。他們沉浸在一個被放大的、飽和的、由日常物品，家庭生活和常見符號所構成的宇宙中。藝術家本人也是表演者之一，他變身為各類卡通人物和指標性角色，比如「粉紅豹」、「傻大貓」和「惡魔」。

Da Corte 表示，《橡膠鉛筆惡魔》是一件「整體藝術」作品，將影像、音樂和建築融合為情境式體驗，並影射了多位前衛視覺藝術家、體驗式作家、流行歌手、演藝界人士和卡通人物。Da Corte 運用Prada 榮宅空間分幕展示構想，如一場夢幻旅程，實現其「超越螢幕、突破畫面、走入場景」的願望。