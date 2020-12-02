層疊堆砌景 佛羅里達觀住宅美學

【DECO雜誌】

攝影者-Kris Tamburello® Arte

資料暨圖片提供-Antonio Citterio Patricia Viel

層疊堆砌景 觀住宅美學

Arte Tower

坐落在美國佛羅里達州的Arte 公寓，是舉世聞名的義大利建築師Antonio Citterio 在美國的第一個建築設計項目。12 層樓高的塔型公寓，總共有16 個住宅單位，位處於邁阿密海灘Surfside 社區的一英畝土地上，這個設計項目是由Antonio Citterio 共同創辦的Antonio Citterio Patricia Viel 與Kobi Karp Architecture and Interior Design 一同合作， 於2016 年即公開了其設計概念草圖，直到近期才完全竣工，向世人展露深具當代設計風格的建築外觀與精緻奢華的室內裝飾。

不同於一般的住宅公寓，Arte 擁有非常強烈且深具特色的外觀，其形狀由底部開始向中段位置擴大，然後往頂部位置又逐漸變窄，最明顯的設計特徵就是以Roman travertine 大理石材為基底的玻璃圍欄陽台，這個往外延伸的陽台形成了寬闊的戶外休息區，並由上方的陽台底座依序遮擋，適度地修飾了邁阿密海灘的強烈陽光。Antonio Citterio Patricia Viel 的設計團隊表示：「這棟建築最大的特色就是看似擠壓在一起的水平式陽台，以一種具有遠見又功能強大的方式堆疊在一起，創造出卓越的戶外空間與休息區，將精緻的室內設計延伸到了戶外場域。」牆壁外牆塗上釉料，並裝飾上青銅材質的框架，在牆面形成了格狀圖騰。

該建築中的樣品屋由Hallock Design，為Antonio Citterio 的設計錦上添花，內部空間的飾面使用包括了大理石牆面、浴室磁磚、廚房的大理石防濺牆面、木板牆以及櫥櫃。大面積的窗戶環繞著公寓中的一個主要起居空間，可以欣賞邁阿密海灘著名的海洋與城市景觀，室內起區空間可以通過大型玻璃門向外延伸，通向建築物外部延伸而出的陽台。美國藝術家Robert Indiana 的「ART」雕塑位於建築物的正門外，大廳中懸掛著丹麥冰島藝術家Olafur Eliasson 的作品，由彩色球形組成，其旁則為幾個由黑色整牆隔開的座位區。每個休息區均設有黃色地毯和米色沙發，並以亮橙色坐墊和椅凳為重點色點綴，盡顯大氣與奢華。