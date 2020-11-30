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新世代藏酒智慧科技 精釀沉韻美好生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

協力採訪-LG SIGNATURE

資料暨圖片提供-晨陽共好機構

精釀沉韻美好生活 Tasty Life - 晨陽共好機構

設計原點從一幅字畫開始。

此案屋主最大的設計要求，就是將他鐘意的一幅字畫融入空間之中，並以現代風格包裝並使之成為最大的亮點，於是接受委託的晨陽設計團隊從尋找字帖甚至親自臨摹，結合創意巧思與品味美學，終於將字畫以龍鳳之姿引入空間，並以此為主軸延伸到其他生活場域，包括色調、家具、軟件與廚電…等皆為之烘襯，打造出一個兼具氣韻流動與深沉靜謐的藝術質感空間。

屋主為開業牙醫，曾於美國生活多年，對時髦摩登的現代風格情有獨鍾，所以即使以字畫為設計主軸，中式古典風格卻不在其考慮範疇之內。晨陽設計團隊配合字畫韻味與線條，以黑、灰、白為整體空間的色彩調性，素雅潔淨的溫和色調，如同清水一般層層浸潤，將品味美感細細堆疊，於動靜之間婉轉取得完美平衡，開放寬闊的起居空間在整片牆面字畫的襯托之下更顯大氣敞朗，特別訂製的家具以及略帶活潑感的軟件淡化了空間中的冷硬線條，更增添了幾許居家生活氛圍。

細節雕琢成就完美質感空間

用餐區與起居空間連成一氣，廚房以拉門為界與用餐區隔開，在視覺上不會因廚房過多的物件與櫃體而顯凌亂。為了與居家整體風格無縫融合，設計師在廚房家電的選擇上也更為用心，不論是色系或是面板質感皆要能夠與週遭物件擺設與氛圍相合，如擺放在用餐區旁邊的冰酒櫃就是其多次審度之下推薦給屋主的專業選擇。由於屋主平日工作忙碌，回到家之後會適度的小酌一杯放鬆一天繁忙之後的緊繃情緒，但由於空閒時間較少，對於酒類存放的條件細節無暇分心照顧，「LG SIGNATURE INSTAVIEW WIFI 敲敲看智慧溫控冰酒櫃」就成了屋主最稱職的酒品存放管家。

LG SIGNATURE 敲敲看智慧溫控冰酒櫃擁有讓屋主省心的新世代藏酒智慧科技，最佳保存技術及多重溫度控制精確掌握酒品最佳保存溫濕度，輕鬆封存各式酒類獨特風味與迷人香氣；減震控制、三重抗UV 塗層鏡面玻璃門搭配InstaView™ 敲敲看門中門，減少震動、熱氣、紫外線與冷氣流失⋯等存放變因，完美營造穩定環境。

兼顧空間美感與生活便利性

符合經典工藝設計的Textured Steel™ 髮絲紋不鏽鋼材質搭配玻璃觸控顯示螢幕與LED 冷光層架，盡顯現代高科技風格，擺放在現代風格的居家場域之中不僅不顯突兀，更低調地提升了整體質感品味；此外還有多項便利的貼心設計操作，如可變溫抽屜、智動升降抽屜、智動感應門加ThinQ® 智慧型裝置聯動操控，讓科技提升便利性，更符合現代與未來居家生活需求，也讓屋主不須多費心思，讓不論獨自一人的小酌時光或是親朋好友相聚的歡樂時刻，皆可輕鬆享受精純佳釀，讓美好生活更顯自得與愜意。

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