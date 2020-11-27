構築夢想的生活空間 實踐理想家居的場域

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-iloom 怡倫家居

構築夢想的生活空間

Dreamers’ Project

2020全球疫情衝擊，影響全球經濟正常運轉，後疫情時代改變人類生活型態，舉凡日常生活、工作型態、心靈陪伴甚至是創業，皆發生了重大變革。iloom怡倫家居從趨勢中觀察到消費者生活習慣的改變，以及對居家傢俱潛在需求的提升，特別於9 月在信義誠品開設全台首間生活提案門市，透過家具的搭配，打破空間規劃的藩籬，為生活環境提供全新解決方案。此次引進DESKER、Castanets、Rema 三大系列首度登台，包括靈感源於支持自由工作者和新創業團隊，「DESKER 夢想者的逐夢提案」；結合毛孩生活習慣和主人需求，「Castanets 毛孩幸福提案」；打造愜意Home Café 空間氛圍放鬆身心，「Rema 品味人士的風格生活提案」，期望藉由更加暖心的服務，賦予家具更多不一樣的意義，讓民眾更能在家好好生活。

iloom 怡倫家居全新三大系列DESKER、Rema、Castanets，融合個人生活空間與追求實踐夢想的場域，創造全新生活體驗。客廳可以是創意基地，餐桌也能是酒吧櫃檯。

Castanets系列寵物家具讓在夢想道路汲汲營營的人，也能與心愛的喵星人共享療癒時光；Rema 系列則提供小宅空間最大彈性運用，延伸的中島桌、上層可儲放紅酒空間、底部抽拉托盤等巧思，提供靈活空間配置與動線設計;DESKER 則為本次最大亮點，簡潔的美感巧思和細膩的空間搭配廣受韓國設計圈推崇，符合人體工學使用的電動桌更有助激發使用者各種創意。特別為獨立工作者、創作家、音樂人、設計師、新創業者等族群精心設計，DESKER簡潔的美感處處是巧思，細膩的空間搭配，無論是工作桌到收納櫃，不同的排列組合就是一場全新創作。Motion desk 升降桌線條洗鍊簡約、時尚耐看，可輕鬆調整桌子高度，不用忍受久坐不適，工作隨時保持最佳姿勢與狀態不中斷；帶有毛氈隔板設計的工作桌，隔板的圓弧曲線讓視覺更舒適，觸感極佳，同時具備吸音吸震功能，還能作為磁吸板使用，功能與美觀兼具。DESKER 舒適又有生活態度的家具，輕鬆打造品味工作間。