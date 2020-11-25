落實環保住宅美學概念 回歸悠閒生活

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資料暨圖片提供-雅格貝司空間設計

時尚科技 回歸悠閒生活 - 雅格貝司空間設計

雅格貝司空間設計王心貝設計總監擅長以〝設計〞導入空間〝環保、節能、科技〞的生活概念。經由科技透過電腦或手機的模組客製化，量身訂作出合適生活的需要，落實節能環保議題的科技住宅的美學概念。

年輕的屋主夫妻二人甫新婚，希望未來的居宅可以住上10~15年，所以選色上以較沉穩、耐看、好維護的媒材為主，在不做太多的格局變動的需求下，遂委託王心貝設計總監設計規劃。

「在建築本為智能宅的設備下，透過設計加以整合，聯袂材料、比例、顏色，在動到格局最小的尺度上，給予空間最大的舒適度與開闊感，是此次設計的重點。」王心貝設計總監說。現在新建案多數配有智慧家庭系統，但多數僅發揮社區保全連線的功能，未充分與室內設備做相連，這是非常可惜的。故此案充分利用原有智能系統加以擴充，結合光源、空調、窗簾等，藉由為居住者量身訂做及串聯由生活的行徑、軌跡所需的場域，進而烘托所要表達傳遞的設計意象，以這樣的特質存在的空間，特別的耐人尋味。

室內素材的搭配與選用，以沉靜、自然的基調，玄關區於局部規劃玻璃材質，阻影不擋光，兼備風水上的考量。將創意融於建築的客廳主牆的立面結構之中，將通往主臥動線開口以隱藏式設計，平復立面造型給予的直接視覺意象，更改主臥進出動線後，以較沉穩的顏色、層次線條，在虛與實之間拉闊並連續立面的空間感受。

餐、廚間以折門界定，既可以開闊大器，也能適當隔絕油煙問題，透過材質與顏色，表述餐敘時候所需要的沉靜、內斂、優雅的空間意象。

透過自然與間接光源的互相搭配、材質的深淺的融合，積極而有效的釋放出空間最大值，同時賦予其相當的空間旨趣。主臥空間以溫馨氛圍鋪陳，尤其內在豐富的收納及使用機能，完全符合未來生活的特質。更衣室以循環式(揮手)開關設計，搭配LED吊衣桿，揮別以往衣櫃內光線不足而無法一目了然的缺點，光影律動間，更顯前衛魅力！

全室藉由溫潤而典雅的語彙，從立面的形構、顏色的呈現、異材質的結合，釋放出公共空間開揚的視覺效果，包容及釀製出空間優雅溫絢的景況，同時依不同空間中的實質需求，在形體的連貫中變化出不同的機能。