古代商隊旅館為靈感 貫穿古今的交通願景

【DECO雜誌】

攝影者-Hufton+Crow

資料暨圖片提供-UNStudio

卡達

貫穿古今的交通願景

Qatar Integrated Railway

荷蘭建築事務所UNStudio 在日前發佈了杜哈地鐵線全新完工的第一批車站完工的消息。位於卡達首都杜哈的地鐵線是由卡達鐵路公司與杜哈地鐵公司一起創建，堪稱是全球技術最先進且速度最快的無人駕駛地鐵系統之一。專案一期工程包含了紅色、綠色、金色三條地鐵路線，目前已有37座車站建成。

改變用路人的交通習慣

在引入地鐵線路之前，汽車是杜哈人的主要外出方式。因此，地鐵線的主要目標之一便是打造新的高效可靠交通方案，鼓勵人們讓新的公共交通工具代替以往的私人交通工具。地鐵站的設計在這一轉變過程中變得尤為關鍵，它利用城市設計原則搭建公共空間，在步行環境中增強都市體驗，引導杜哈社區人民培養新的外出習慣。此外，UNStudio 在繁忙的道路交叉口設計醒目且易識別的地鐵車站標識， 一直提醒人們有效率更高的交通工具可以代替私人交通工具。

建築師Ben van Berkel 說道：「未來我們的外出方式將大有不同。外出方式的改變很快，從電動汽車到城市纜車再到超級高鐵，未來的交通樞紐必須應對並適應這些變化。為了鼓勵人們使用更環保永續的交通方式，這些車站不僅必須確保客流暢通，而且還需要對公眾有真正的吸引力，讓其成為人們想參觀並樂意往返的場所。」整體規劃完善的地鐵線路覆蓋廣泛，使杜哈市內的交通更為舒適便捷，同時，新地鐵線路在地面還設立了橫跨繁忙道路交叉口的秘密通道，為乘客和普通行人提供安全便捷的服務。

以古代商隊旅館為靈感來源

UNStudio 的設計團隊從大量的當地歷史建築積蘊中汲取靈感，旨在通過杜哈地鐵站的設計，架起一座座連通卡達過去與未來的橋樑，同時體現杜哈現代化建設與歷史建築文化共存的願景。設計借鑒了古代商隊旅館的概念，舊時的商隊旅館為帶有封閉式庭院的客棧，是古代貿易路線上的聚集和休息場所，同時沿襲了歷史上火車站建築風格，以此鼓勵社會互動，並將空間創造衍生至場所創造。在當地建築現有元素的基礎上，融入建築品牌化願景，「穹頂」是寓意著創新和繁榮的燈塔，搭建了象徵性橋樑，連通當地歷史建築和文化及未來。「拱形空間」的設計靈感來自于拱門、傳統建築的表現風格、獨桅帆船的輕盈和遊牧帳篷的拉伸輪廓，加以現代化筆觸，運用當代的設計手法對這些靈感來源進行了全新的詮釋和結構的實現。

華美明亮的流動美感

整個建築通過純粹內斂的外部氣質與華麗明亮的珍珠母貝的內部氛圍碰撞，實現了完美的質感結合。建築外部借鑒了舊時卡達渾然一體、蓬勃大氣設計理念，而內部空間則創造出流動性的反射效果，動感迷人。獨特的卡達裝飾和材質色調，增添了內部空間的視覺效果，引導行人走向過度空間。風格統一的燈帶線進一步增強了體驗感，自然的起到導向功能，為地鐵網路的獨特美感增色添彩。

Ben van Berkel 說道：「車站的設計，往往圍繞著人們的到達與離別展開。而對於杜哈地鐵網路，我們設計了一個自我調整參數系統，確保為每個車站都營造開放、明亮和舒適的內部環境，打造各不相同但同樣卓越的體驗。我們既重新詮釋了傳統的卡達建築特色，又融入新的、改造性特質，就好像是捕捉了日光，然後投入到室內，讓人走進來就能感受到愉悅的氛圍。」

靈活的新式建築系統

靈活性是該專案設計和規劃的目標，為此，UNStudio 編制了一份內容詳盡的《建築設計品牌手冊》，以便能夠有效率的設計和建造不同類型的車站。設計中採用了大量的建築「品牌化」元素，呈現了靈活的新式建築系統，能夠適應地鐵線路的純量挑戰。Ben van Berkel 說道：「我們能夠通過編制設計手冊和運用自我調整參數化設計，打造風格統一卻又擁有許多變化的設計，讓所有車站各有特色，同時也保留了統一化的品牌風格。這樣，我們可以將局部背景差異融入到統一的標識性設計，參數化調整物理因素，如導向系統、日光穿透、客流、構造元素等，打造複雜但嚴格遵循規律的系統。」通過相互連接的三角形系統，幾何體以參數化形式相互適應和轉換，並將內部空間與外部城市基礎設施相連接。

設計中的一個關鍵概念是為使用者創造不同的標識系列，包含了網路標識、線路標識和車站標識。這樣的設計讓車站和地鐵線路的所有功能和技術進一步融和並統一的表達地鐵網路標識，使卡達軌道交通線在公共交通系統和環境體驗方面成為全球性的公共交通指標系統。