當代奇幻風格羅馬浴場 沐浴與眾不同的感官體驗

【DECO雜誌】

攝影者-Adrian Gaut

資料暨圖片提供-Verona Carpenter Architects

Williamsburg Bathhouse

當代奇幻風格羅馬浴場

美國

威廉斯堡（Williamsburg）位於紐約的布魯克林區，整齊羅列的住宅區街道以及整修重生的舊工廠建築，形成滿佈創意小店以及時尚餐廳的新潮街區，「Bathhouse」即靜佇於其中。外觀沉穩的磚造建築可以看出其前身為汽水工廠的歷史痕跡，在經過Verona Carpenter Architects 的設計團隊巧手改造之後，成為一個以各國不同的沐浴特色文化為主題的水療空間，也為參訪者帶來與眾不同的感官體驗。

匯集世界各國洗浴文化

Jason Goodman 和Travis Talmadge 一同創辦了「Bathhouse」這個複合式的水療中心，並委託紐約建築事務所Verona Carpenter Architects 進行內部格局的整合與再改造，使其成為一個可以提供獨特感官體驗的社交空間。「Bathhouse」提供了北歐桑拿（Scandinavian saunas）、俄式桑拿（ Russian banya）以及土耳其浴（Turkish hammam）等⋯世界各國深具特色的水療與沐浴體驗，兩間雪松木桑拿房，一間「熱帶房」濕度較高，一間濕度較低，是屬於芬蘭式的桑拿；此外還有一個蒸氣室、三個溫度極端差異的浴池，其中還包括了傳統俄式桑拿中必備的冷水池，讓參訪者得以體會冰火五重天的感受；多個特別訂製的加熱大理石板則是從土耳其浴發想而來。

在這個佔地約600 平方米的地下水療中心，設計團隊以幾何圖形的磨砂材質黑色磁磚與刻意留下的原始磚砌牆面互相映襯，突顯出新與舊之間的對比、衝突以及融合。知名插畫家Amit Greenberg 為「Bathhouse」所特別繪製的水色與白色磁磚壁畫，在牆面上展示了古代羅馬風格的沐浴場景，不但成為空間中最受矚目的設計焦點，也點出了創辦人希冀「Bathhouse」能成為一個能帶來豐富體驗的社交場所的願想。

環環相扣的社交體驗空間

主要空間內的浴池被10 間帶有原始天花板的私人美療室所環繞，設施內提供了由專業人士結合古代健康療法與現代復健技術的美療課程，包含了深層按摩、伸展運動、去角質以及冷凍療法。最特別的是，「Bathhouse」還設有由Float Labs所設計的鹽水漂浮隔離艙，這個於1970年代在美國藝術家間大為盛行的「感官剝奪療法」，在近幾年又再度受到青睞，「Float Labs 所設計的漂浮隔離艙是唯一獲得全球安全認證的艙房，而我們的隔離艙是美國東岸唯一的艙房。」創辦人Jason Goodman 補充道。除了這個特別的設施，在女性更衣室中還有一間所謂的儀式室（Ritual room），中間是一個鑄鐵浴缸，為於一個保存完好的30 米高的磚製煙囪下方，煙囪管道特別打亮，營造出安定寧靜的氛圍。

除了水療相關設施之外，「Bathhouse」還附設了一間餐廳，「我們的客人可以在沐浴之後穿上浴袍，然後到餐廳享受當季的美味的餐點，這也是社交體驗很重的一環。」Jason Goodman 如此說道。Verona Carpenter Architects 的設計團隊更闡述了其設計的理念，「作為威廉斯堡這個屢獲殊榮的養生和社交場所的設計建築師，我們創造了一個讓來客經歷變革性旅成的空間，參訪者從熙攘的人行道進入歷史悠久的磚造建築，穿過一座內部橋樑之後從更衣室走向地下室的浴池，我們力求實現業主想要呈現的有趣且具視覺震撼力的社交場域願景，並在這個空間中讓所有人都能感受到自己的最佳狀態。」

「Bathhouse」讓澡堂與眾多現代的設施融為一體，充分利用了大眾洗浴文化的優勢，也因此獲得了《Interior Design Magazine》所頒發的2020 NYCxDESIGN 獎項的肯定。