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製鞋技藝結合錢幣藝術 設計翻轉經典重塑

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Berluti

製鞋技藝 結合錢幣藝術

設計翻轉經典重塑

Penny Loafer

1895 年，30 歲的義大利裔鞋匠 Alessandro Berluti 在巴黎創立了Berluti，並設計出品牌的首款綁帶鞋Alessandro。此後，Berluti 歷經四代工匠的不斷發展和創新，以其精湛的工藝和獨特的魅力聞名遐邇。在整個20 世紀，Berluti 一直孜孜不倦地提升專業製鞋技藝，將手工製鞋視為藝術品一般潛心鑽研，創造出全新的標誌性鞋款，並研發出 Patina 古法染色技藝，為男士鞋履領域寫下濃墨重彩的一筆。2018 年，比利時設計師Kris Van Assche 被任命為品牌創意總監，他進一步將 Berluti 無所畏懼的精神發揚光大，並創造出一系列充滿活力的新品與獨一無二的跨界合作，如攜手拉法努爾中心畫廊推出的限量Pierre Jeanneret 家具，運用 Patina 古法染色來演繹其Venezia 皮革的繽紛色彩。這不僅頗具前瞻性，同時也牢牢植根於品牌 DNA。

為紀念品牌成立125 週年，Berluti 將其最具代表性的樂福鞋款─ Andy 樂福鞋進行重塑。Andy 樂福鞋於1962 年由Olga Berluti 為藝術家Andy Warhol 設計，如今搖身一變，成為一雙純正的便士樂福鞋。它的靈感源於20 世紀初期的預科和大學校園，當時學生們習慣放一枚硬幣在鞋面上的半月型切槽內，這樣便於撥打投幣式電話。這枚鑲有 Berluti 徽章標識的裝飾性硬幣由法國製造商巴黎錢幣博物館特別呈現，這個位於塞納河岸邊的公司自864 年起便開始生產硬幣與勳章，12 個世紀以來，無論是各類硬幣還是勳章，它一直都延續著與貴金屬有關的藝術製造傳統。

Berluti 限量版便士樂福鞋均為純手工打造，選用Patina 古法染色 Venezia 皮革製成，用於裝飾的金幣則融合了Berluti的品牌元素，從Scritto 圖紋到全新品牌 logo，再到標誌性的 SIGNATURE Canvas 圖紋，為色調卓然的樂福鞋錦上添花。而銀幣則為冰棕色、深羅斯科藍色和深紅色三種Patina色調畫龍點睛。

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