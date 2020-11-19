【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-德科建築空間設計

輕奢美學 打造三代同居美宅 - 德科建築空間設計

Humanities clubhouse

※ 賀德科建築空間設計榮獲 2020 國際 Muse 大獎殊榮 ※

德科建築空間設計團隊擁有豐富的專業設計經驗及技術，強調「室內設計是解決客戶住的問題」，將空間設計挹注個人品牌概念，掌握居住者生活需求及特質並融入陽宅風水，再回歸到空間專業上，以基地條件本身來進行設計。

輕奢精緻 會所式的設計概念

鑒於空間為三代同堂的生活需求，80 坪的室內空間，須規劃8房的需求，設計上刻意避開直接而鮮明的色彩，刻意將彩度、明度放低，以黑、白、灰的原色色感，使各式材質及介面能融合於整體，強調空間的大器質感及合宜的生活溫度。「經常國內外往返的屋主，希望空間具飯店式的精緻與舒適，同時享有智能科技的自動化配置系統，規劃大量的隱藏式收納機能，滿足且符合每一位家人的生活需求。」德科表示。

設計連續、隱藏式、無把手的鞋櫃櫃體設計，建立豐富的收納機能。

設計上，融入品味、美學、個性、文化的概念，放大對於住宅類型的要求，賦予空間一種更大的包容度，來涵蓋生活中的各種可能性。設計師導入會所式的設計概念，透過建築外在環境帶給人在心靈感受上的豐富性，傾注度假人文意象，整個空間基調旨在降低用色的彩度，讓空間調性維持在一種沉穩的調性之中，加上透著窗紗若隱若現綠意盎然的蒼松翠柏，讓人如同沈浸在餘煙飄渺的仙境，建構出生活、空間、環境完美融合的真實況味。

客廳以半高天然石材TV 主牆，下方輔以燈光，圍塑懸浮感，並界定與中島、餐廳等區域的開闊尺度，沙發後方主牆以薄石板立體且不對稱的紋理設計，與天花挑高的層次相互映襯，一旁連續、隱藏式的鞋櫃櫃體設計，建立豐富的收納機能。

沙發後方主牆以薄石板立體且不對稱的紋理設計，與天花挑高的層次相互映襯出大器印象。

客廳以半高天然石材TV 主牆，下方輔以燈光，圍塑懸浮感，並界定與中島、餐廳等區域的開闊尺度。

智能科技 融入前衛時尚涵養

從居住者的生活個性，成就空間專屬的特製價值。利用材質變化，以建築的尺度、透過虛與實的概念、空間接續空間的手法，進而成為聯絡各個線面開闊與延伸的層次表現。

此案規劃設計上，以智能宅概念為設計前提，將3C 與空間中的聲、光、收納等機能結合，餐廳於餐桌旁設計電動掀門與紅酒櫃，豐富使用機能。設計師透過語彙、細膩精緻的材質表現，框塑著家人之間和諧情感的流動，以韻律感的切割手法，規劃動線、介面、區域機能的各項位置，不僅讓整個空間因此有了重點，透過垂直水平的關係，藉由石材、鋼製木皮、玻璃各個不同材質的紋理及視角的延伸，以及陳設布置不僅軟化住宅空間的生硬線條，同時在這些個物件的存取變化當中，呈現的均質效果，安靜的記述家庭不同階段的吉光片羽。

餐廳於餐桌旁設計電動掀門與紅酒櫃，豐富使用機能。

中島吧檯的設計上利用燈光，圍塑層次與輕盈的飄浮意象。

私密空間規劃上仿製飯店式的設備，積極的表現出空間的典雅與適意，材質安排上，皆以環保綠建材，強調健康的居住條件。整體而言，設計師藉由金屬、石材等材質傳遞出來的冷冽氣息及玻璃通透、明鏡的映射效果，強調及渲染視覺的溫度，在俐落、簡潔中呈現既現代又奢華的風雅個性，信步於優雅精緻的細節裡，賞玩隨處可見的藝術，激盪出豐富的生活意趣。

臥室以線條，分割作為主牆背景，規劃閱讀區域、滿足機能要求。

架高木地板的設計安排，讓臥眠區域充滿日式簡約的風雅調性。

SPACE NOTES

建築形式// 毛胚屋

空間坪數// 室內面積約80 坪

室內格局// 客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室x7

使用建材// 鋼刷木皮、大理石、石材、鍍鈦金屬、進口瓷磚、科技五金、設計家俱、進口廚具