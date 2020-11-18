從空間情境喚醒感官世界 身心靈的深層調養之旅

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-音昱水中天

Sangha Resort

從空間情境喚醒感官世界

中國

經歷過上半年的躁動燠熱和疲憊的勞動之後，身體積累了許多的疲勞和痠痛，自古以來，秋冬時節即是休養生息儲備能量的時刻，人們透過身心靈的調養，修復身體的疲勞並獲得平衡的調養。從漢方調理的概念出發，融合現代水療SPA 的完整呵護，同時搭配紓壓芳療、舒緩運動…等方式，蘇州的音昱水中天打造一場身心靈的深層調養之旅。

由內而外的身心靈調養

2020年是人類進化歷程中需要被銘記的一年，我們從未有過如此強烈的感知，想要全面擁抱健康與活力；也從未有過這樣的一瞬間，見證人類共同意識的覺醒。我們每個人都處於旅程中的不同階段，但更需要保護唯一且珍貴的地球，就像我們需要保護自己一樣，這注定將成為一項世界性的人類行動，同時也被記載於史料之中。坐落於上海以西、文化底蘊深厚的蘇州，自古以來既是中國傳統文人鍾愛的地區，豐富的物產和深邃的美學，淬鍊出許許多多的經典智慧。坐落於蘇州的音昱水中天，是一個融合了東方古老智慧和西方現代科學的綜合性、沉浸式的健康靜修之所，從硬體的建築到軟體的服務，從空間的情境氛圍到各式不同的體驗療程，讓人們透過古老傳統的傳承智慧，相佐現代的科學性分析，為現代人鍛鍊出更堅強的體魄迎接各種挑戰。

音昱，不僅僅是一所生活的學校，更是一個支持人們洞見真我人生、體悟和諧關係、抵達自由自在活在當下境界的平臺。自開業以來立即獲得極大的迴響，不僅獲得中國頂尖金字塔客層的歡迎，同時也改寫了全球度假酒店的新頁章，成為眾多養生健康水療中心的效仿。目前包括位於蘇州的近郊養生憩所—音昱水中天，位於上海的都市健康支持中心—音昱聽堂（THE LIVING ROOM by OCTAVE Institute），以及意澄學院（AITIA）。意澄是一個研發機構，為不同群體的學習專案提供源源不斷的支持，比如人際關係和量子領導力專案。由音昱發起舉辦的合一國際文化節（AT ONE International Festival），彙聚了來自全球的思想領袖及整合療愈從業者，共同探討如何應對時代發展帶給當下生活的挑戰。

東西方現代養生調理美學

音昱水中天位於上海以西的蘇州近郊，強調融貫東方智慧與西方科學，目的在幫助人們洞見生活真諦、實現真我人生，創辦人為船王第四代、家族企業掌舵者曹慰德先生，他順應時代需要而創造音昱水中天，窺見現代人在富裕的物質生活之外，更渴望專注於意識的提升和精神層面的進化，而身體健康更是人們夢寐追求的極致。建築空間由國際知名的Tsao & McKown 建築事務所擔綱設計，主要包含了三大區域：意徑設有可提供綜合健康評估和健康專案的意源整療診所、擁有豐富水療項目及設施的意徑水療中心及意徑悠居，當然，品牌最負盛名的季節性健身活動，和基於人體生理節律而設計的正念課程，提供世界級的傳統中醫及現代西醫療愈技術，更是所有體驗音昱水中天賓客最期待的課程。

造訪音昱水中天，最不能錯過的莫過於宛如藝術品般的意徑水療中心，設計團隊透過空間的特性，巧妙地運用虛實之間的交錯設計手法，搭配間接照明所營造的景深層次效果，勾勒出醉人的情境氛圍。從戶外與河道一氣呵成的環形泳池，展現天人合一的設計核心；室內的桑拿SPA 和泳池，巧妙地營造出星空般的燦爛銀河情境，充滿節奏律動性的馬賽克磚、不同機能部位的SPA 按摩池、隱密的佗寂芳療SPA 按摩室、靜心冥想的情境空間⋯等，都可見到設計團隊透過實體的建築語彙，傳達出隱喻的心靈昇華境界。

為提供給賓客們更完整的健康紓壓體驗，音昱水中天特別推出全新的綜合免疫升級之旅，希望在今年因為疫情所帶來的創傷，結合觸覺的力量、健康的飲食，以及水、光、熱、聲音等自然元素，深層療癒次煥活身心，以達到身心靈的平衡。