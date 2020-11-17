快訊

曾境外確診、接觸患者 印尼、緬甸台商染新冠肺炎返國

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「延一」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-初向設計

拾光冶趣 Fun Collection - 初向設計

空間中上演的任何情節，實際上都是相關生活的美好體驗。

本案中設計者根據基地原有條件順勢而為，避免無謂粉妝堆砌的俐落，加上去蕪存菁的巧思以及機能設計，讓居住者們深切感受到：來自各個層面源源不絕的趣味與幸福感，也正因 成功的個案改造，擴及人與空間、時間、居所情感的水乳交融，包括全場暖灰階為主的基調設定、充滿黏稠感卻又彼此獨立的單元分區，一步步成就最佳生活場景，且能歷久彌新。

公領域開揚通透的配置手法，將空間感極限放大，淺灰為主的場域色溫也極具包容力。

本案約有十年左右屋齡，為公寓一樓加B1 的複層形式，同時一樓先天有著獨特的地坪高低差，曾國峰設計師接手後，考量家庭成員目前僅為年輕夫妻居住，獨立房間需求不高，因此除了附設日式湯屋的主臥室外，其餘空間多以共享、互補、開放式規劃為主，同時結合前面提到的地坪落差、傢俱擺設、機能軸列等手法，巧妙界定各擁主題的起居單元，為屋主打造一塊專屬的、色彩繽紛的生活調色盤。

配合現場原有的地面高低差，順勢界定個別單元機能，連家具尺度都掌握得恰到好處。

善用地坪高低差 活絡居家情趣

首先是室內與半戶外車庫間的邊界經營，由於一樓地坪略高於車庫約四階，自然而然形成裡外明確分野，加上室內對外延伸九十度角窗；形塑局部陽光屋成為玄關，雖然主要入口設定於正立面左側，不過右翼處也架設簡易梯階，方便人員進入儲藏室的動線，而向外突出形似日式緣廊的地板邊緣刻意包上木皮，順帶往室內延伸相近面積，一方面期望溫暖筆觸能適度模糊建築邊界，一方面增加室內休憩區塊，並提供車輛上下貨時的便捷平台。

客廳窗邊向外突出的木製緣廊流露日式風情，但實際上也是便於車後搬運貨物的巧妙設計。

玄關採光充足，古樸斗櫃、木頭長凳以及端景牆上懸掛的大幅織毯，流露家特有的溫馨感，同樣採壁掛的白色高櫃則滿足此區必要收納，輕巧實用且不佔空間。當動線進入公領域，地坪先天的多處高低差，往往引來訪客嘖嘖稱奇，而曾國峰設計師借力使力，不用砌牆也能活用落差來定位客廳、餐廳廚房、開放閱讀區等單元，多視角自由流動的開放感，也讓空間感受更為敞朗。

客廳往內大約三階高度規劃成開放閱讀區，依牆設置大面書格櫃，豐富藏書光是擺著就很賞心悅目。

木質馨暖 灰階向陽

公領域除了天花板刷白以外，地坪、周邊牆面均選用灰階為主、木質為輔的素材來調和場域色溫，而橫貫於現場的樑、柱，除了客廳電視牆上方需裝設投影螢幕，餐廳與閱讀區上方，則因應吊隱式空調設備而施作的降板天花板之外，不做大範圍的包覆，以保留更多初始建築輪廓、空間感給居住者。由於向外大面積開窗，所以儘管是公寓一樓，室內依然相當明亮，而暖灰、柔白為主的色調，也有引光提亮的實際效果，設計者並以訂製木作的方式，打造木框窗和有別於一般廚櫃的廚房流理檯外觀，一種近似昭和年代的輕復古風情油然而生。順著角落梯線往下為B1 空間，得利於戶外天井引入天光，現場完全沒有想像中地下室的封閉感，目前主要權充男主人工作室或音樂間，臨窗區域局部以木地板架高，未來也能當作小孩房使用。

自有開窗的廚房、餐廳相對明亮，設計師並以訂製木作手法，打造廚房流理檯外觀，整體流露迷人的輕復古風情。

暖灰為主的空間輪廓肌理，滿滿的現代個性魅力。

B1得利於戶外天井引入天光，臨窗區域局部以木地板架高，現在是男主人工作區，未來也能當作小孩房使用。

日光湯屋 愛上私浪漫

主臥室位於餐廚、閱讀區後方，床頭牆上刻意保留的橫長開窗，保留光與視線穿透的方向。主臥室佔地頗為寬敞，主要分為三大機能區塊，首先是居中的睡眠帶，基本上沒有多餘的裝飾性元素，面向床頭左側安排乾濕分離的日式湯屋，設計師以經典木質格柵搭配清玻璃取代實牆，阻絕水氣的同時保有自然光透析，浴室內延續灰、白、木質的配色基調，設計元素上也能和公領域相互呼應。臥室另一頭設置長列衣物高櫃，超大容納量足以支援屋子裡相當程度的儲物需求，四等份拉門其中一扇以全身鏡方式製作，既能完美儀容也能透過鏡像反射增加虛實趣味、放大空間。

主臥室延續灰階與木質交映的暖調性，床頭牆上刻意保留的橫長開窗，保留光與視線的穿透方向。

主臥室內建專屬日光洗浴湯屋，一道輕盈的格柵玻璃拉門區隔，浴間的景緻因此若隱若現。

整體而言，全案的改造切合精簡預算要領，專注於打造合身且彈性的生活容器，不忘將軟件挑選、更換的權限、樂趣留給屋主，也因此這個家的表情才能如此生動、有個性！

延伸閱讀

改造299間校園老廁所 竹市南隘國小翻新像日式湯屋

超人氣「白水豆花」插旗台中！採埔里泉水製成　開幕時間、地點曝光

五星級飯店首例 台北國賓將申請危老改建

重鋪地坪更友善 雙溪不厭亭賞芒季11月展開

相關新聞

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

本案中設計者根據基地原有條件順勢而為，避免無謂粉妝堆砌的俐落，加上去蕪存菁的巧思以及機能設計，讓居住者們深切感受到：來自各個層面源源不絕的趣味與幸福感。

《富嶽三十六景》漫遊浮世繪大師的大眾水療藝想空間

Ryogoku Yuya Edoyu這個重新翻修擴建的大眾水療設施，位於北齋出生的東京兩國地區，以「葛飾北齋」作品為空間設計的靈感發想，創造出了一個兼具藝術美感與休閒遊憩的公共場域。

致敬紐西蘭原住民文化 享樂體驗的紐西蘭酒店

紐西蘭首間柏悅品牌酒店-奧克蘭柏悅酒店已於9月15日開幕。飯店坐落於奧克蘭港灣內黃金地段，為各地旅客和奧克蘭本地居民呈現全新的奢華餐飲與社交空間。

以信仰時尚為主題概念 極富內涵藝文空間

台灣設計師品牌JAMEI CHEN，在藝術總監郭英聲以義大利畫家喬托的一幅畫「信念」作為這個新空間的靈魂，攜手設計總監陳季敏小姐在2020年創造了全新大安路概念店。

玩心大發的巧思創意 街道家具的另類演繹

近來路過義大利大理石品牌Marsotto 位於米蘭Brera 區展示店的路人，都可以在其外牆上發現令人忍不住會心一笑的歇腳之地。

承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

總部位於雅加達的印尼設計與建築公司TSDS Interior Architects，在婆羅洲Sajau的橡膠園為工人建造了一座教堂，使用的木材皆來自於從當地採購的建築殘料。

甜美色系柔化空間氛圍 現代品味融合經典米蘭風格

在米蘭最美麗的歷史街區之一羅馬門的中心位置，其中有ㄧ間排屋建築近來進行了翻修工程，重新規劃了格局動線與裝潢風格，讓原本室內的古典韻味更增添了一絲當代氣息。

跨領域傳奇合作 當代建築大師的匠心設計

頂級干邑品牌軒尼詩今年迎接150週年里程碑，找上建築大師Frank Gehry合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀。

閒置材料的反向思考 顛覆想像的無限創作

結合、改造、裝配不同媒材的物件，並將形式和物料完美結合乃Pascale Mussard女士於2010 年創立petit h工坊，以及2018年接任創意總監一職Godefroy de Virieu先生不變的理念。

卓越品質感官之旅 探索An Odyssey of Touch

為慶祝銀座新旗艦店的開幕，Loro Piana 邀請顧客展開一場感官之旅，深入發掘品牌的個性、核心價值，以及近六代傳承的悠遠歷史。

居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

佔地約500坪的居雅堂台中雲華概念店，從構思到完工花費了約7年的時間，並在台灣設計師與義大利設計師攜手合作之下，以家的概念為出發點，從一樓到三樓每一個樓層皆細心雕琢，營造出更為豐富的層次樣貌。

跳框制式框架束縛 泱泱大度無礙廊道

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

熱門新聞

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

潮流「全天候裝備」強勢回歸！NIKE釋出冬季系列 讓「機能」與「永續」兼併！

Nordic fashion北歐風尚 老屋變身優雅機能宅

Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。