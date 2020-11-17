灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-初向設計

拾光冶趣 Fun Collection - 初向設計

空間中上演的任何情節，實際上都是相關生活的美好體驗。

本案中設計者根據基地原有條件順勢而為，避免無謂粉妝堆砌的俐落，加上去蕪存菁的巧思以及機能設計，讓居住者們深切感受到：來自各個層面源源不絕的趣味與幸福感，也正因 成功的個案改造，擴及人與空間、時間、居所情感的水乳交融，包括全場暖灰階為主的基調設定、充滿黏稠感卻又彼此獨立的單元分區，一步步成就最佳生活場景，且能歷久彌新。

公領域開揚通透的配置手法，將空間感極限放大，淺灰為主的場域色溫也極具包容力。

本案約有十年左右屋齡，為公寓一樓加B1 的複層形式，同時一樓先天有著獨特的地坪高低差，曾國峰設計師接手後，考量家庭成員目前僅為年輕夫妻居住，獨立房間需求不高，因此除了附設日式湯屋的主臥室外，其餘空間多以共享、互補、開放式規劃為主，同時結合前面提到的地坪落差、傢俱擺設、機能軸列等手法，巧妙界定各擁主題的起居單元，為屋主打造一塊專屬的、色彩繽紛的生活調色盤。

配合現場原有的地面高低差，順勢界定個別單元機能，連家具尺度都掌握得恰到好處。

善用地坪高低差 活絡居家情趣

首先是室內與半戶外車庫間的邊界經營，由於一樓地坪略高於車庫約四階，自然而然形成裡外明確分野，加上室內對外延伸九十度角窗；形塑局部陽光屋成為玄關，雖然主要入口設定於正立面左側，不過右翼處也架設簡易梯階，方便人員進入儲藏室的動線，而向外突出形似日式緣廊的地板邊緣刻意包上木皮，順帶往室內延伸相近面積，一方面期望溫暖筆觸能適度模糊建築邊界，一方面增加室內休憩區塊，並提供車輛上下貨時的便捷平台。

客廳窗邊向外突出的木製緣廊流露日式風情，但實際上也是便於車後搬運貨物的巧妙設計。

玄關採光充足，古樸斗櫃、木頭長凳以及端景牆上懸掛的大幅織毯，流露家特有的溫馨感，同樣採壁掛的白色高櫃則滿足此區必要收納，輕巧實用且不佔空間。當動線進入公領域，地坪先天的多處高低差，往往引來訪客嘖嘖稱奇，而曾國峰設計師借力使力，不用砌牆也能活用落差來定位客廳、餐廳廚房、開放閱讀區等單元，多視角自由流動的開放感，也讓空間感受更為敞朗。

客廳往內大約三階高度規劃成開放閱讀區，依牆設置大面書格櫃，豐富藏書光是擺著就很賞心悅目。

木質馨暖 灰階向陽

公領域除了天花板刷白以外，地坪、周邊牆面均選用灰階為主、木質為輔的素材來調和場域色溫，而橫貫於現場的樑、柱，除了客廳電視牆上方需裝設投影螢幕，餐廳與閱讀區上方，則因應吊隱式空調設備而施作的降板天花板之外，不做大範圍的包覆，以保留更多初始建築輪廓、空間感給居住者。由於向外大面積開窗，所以儘管是公寓一樓，室內依然相當明亮，而暖灰、柔白為主的色調，也有引光提亮的實際效果，設計者並以訂製木作的方式，打造木框窗和有別於一般廚櫃的廚房流理檯外觀，一種近似昭和年代的輕復古風情油然而生。順著角落梯線往下為B1 空間，得利於戶外天井引入天光，現場完全沒有想像中地下室的封閉感，目前主要權充男主人工作室或音樂間，臨窗區域局部以木地板架高，未來也能當作小孩房使用。

自有開窗的廚房、餐廳相對明亮，設計師並以訂製木作手法，打造廚房流理檯外觀，整體流露迷人的輕復古風情。

暖灰為主的空間輪廓肌理，滿滿的現代個性魅力。

B1得利於戶外天井引入天光，臨窗區域局部以木地板架高，現在是男主人工作區，未來也能當作小孩房使用。

日光湯屋 愛上私浪漫

主臥室位於餐廚、閱讀區後方，床頭牆上刻意保留的橫長開窗，保留光與視線穿透的方向。主臥室佔地頗為寬敞，主要分為三大機能區塊，首先是居中的睡眠帶，基本上沒有多餘的裝飾性元素，面向床頭左側安排乾濕分離的日式湯屋，設計師以經典木質格柵搭配清玻璃取代實牆，阻絕水氣的同時保有自然光透析，浴室內延續灰、白、木質的配色基調，設計元素上也能和公領域相互呼應。臥室另一頭設置長列衣物高櫃，超大容納量足以支援屋子裡相當程度的儲物需求，四等份拉門其中一扇以全身鏡方式製作，既能完美儀容也能透過鏡像反射增加虛實趣味、放大空間。

主臥室延續灰階與木質交映的暖調性，床頭牆上刻意保留的橫長開窗，保留光與視線的穿透方向。

主臥室內建專屬日光洗浴湯屋，一道輕盈的格柵玻璃拉門區隔，浴間的景緻因此若隱若現。

整體而言，全案的改造切合精簡預算要領，專注於打造合身且彈性的生活容器，不忘將軟件挑選、更換的權限、樂趣留給屋主，也因此這個家的表情才能如此生動、有個性！