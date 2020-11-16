《富嶽三十六景》漫遊浮世繪大師的大眾水療藝想空間

【DECO雜誌】

攝影者-Koji Fujii / Nacasa and Partners

資料暨圖片提供-Kubo Tsushima Architects

Ryogoku Yuya Edoyu

漫遊浮世繪大師的藝想空間

日本

「葛飾北齋」是日本江戶時代後期的浮世繪畫師，因為其對富士山的情有獨鍾，北齋以富士山不同角度的樣貌為題材，創作了系列風景畫《富嶽三十六景》，並憑此名聲遠播，該系列中以《凱風快晴》和《神奈川沖浪裏》最為知名，熱愛且熟悉日本文化的人一定都對他不陌生。Ryogoku Yuya Edoyu（兩國湯屋江戶遊）這個重新翻修擴建的大眾水療設施，即位於北齋出生的東京兩國地區，且以其作品為空間設計的靈感發想，創造出了一個兼具藝術美感與休閒遊憩的公共場域。

進入浮世繪大師的藝術世界

面向墨田區兩國的北齋通，「江戶遊」在整修擴建之後，集結大眾錢湯與溫泉浴池的特色，匯聚了SAP、桑拿、岩盤浴、美容室以及休憩區⋯等設施，不僅讓該設施的總佔地面積增加了兩倍，更搖身成為更符合現代人需求的都會型複合式溫泉水療場所。由於兩國為浮世繪大師葛飾北齋的出生地，江戶遊的建築位置又位處於江戶東京博物館以及墨田北齋博物館之間，從外觀立面與內部空間設計特色即以北齋的浮世繪畫作為主題發想，試圖打造出一個深具葛飾北齋特色的異想世界，除了將葛飾北齋的作品融於其中，設計團隊更想強調「江戶遊」的這個「遊」字，藉由各區域的舒適感體驗，讓參訪者彷彿漫遊於雲端，享受輕飄自在的愉悅感。

彷彿迎風搖曳的暖簾立面

整棟建築物的外觀立面設計旨在讓人聯想到錢湯浴場入口處懸掛的清新質感的淺灰色暖簾，刻意設計的裂口營造出當徐風輕吹，暖簾迎風搖曳微微掀開的姿態。外牆的鋁製面版鏤刻了葛飾北齋喜愛的江戶小紋圖案，垂直的縫隙也模糊了新建樓與原建築之間的接合處，讓兩座建築物無縫融合成為一體。立面上鏤刻的小紋圖案為「青海波」，相傳青海波紋樣發祥於波斯薩珊王朝，在飛鳥時代通過絲路經中國傳播至日本，鎌倉時代時該紋樣與水產生聯繫，被認為是象徵「永遠平安」的吉祥圖案，然後江戶時代此紋樣逐漸普及，並產生了將扇形替換為菊花的「菊青海波」，松葉的「松青海波」和菱形的「菱松青海波」等紋樣。從外牆立面上可以看到青海波的圖案越往高處逐漸消失，圖案的精細度代表了工藝技師的手藝高低技術，設計團隊藉此設計除了要彰顯江戶時代人們的高雅品味，也試圖傳遞出只要通過這個如同暖簾的設計，就彷彿從現代都市回到了江戶時代一遊。

視野寬廣的無梁柱空間

透過使用RC 厚牆與地板結構，新增設的建築內部沒有梁柱的設計。在規劃較小的空間時，設計團隊使用浴池、家具、裝飾素材、天花板以及照明環境的差異來區隔出不同的機能場域，並將這些空間串連成一個連續性的排列，形成一個分層的景觀，最多可讓400 位參訪者可以在不同空間中找到屬於自己的舒適角落。

漂浮於雲端的浴池設計

在女性的浴場中，設計團隊希冀創造出ㄧ個彷彿飄於在雲端的浴場空間，從入浴前的淋浴沖洗區、高濃度的碳酸池、噴射按摩浴池到一般水浴，設計團隊設計了不同高度的獨特雲狀浴池，讓參訪者可以自由選擇自己喜愛的不同風格與功效的浴池；除了浴池之外，天花板上也有獨特的雲朵造型設計，提供照明以及排氣的功能，再搭配牆面上葛飾北齋著名的浮世繪畫作，參訪者就彷彿置身在另外一個不同的世界當中，如同漫遊在雲端ㄧ樣，享受那種輕飄與隨性感。

除了浴場之外，其他的設施還包過了由四個不同空間組成的綜合休憩區，以及岩盤浴、美容室還有舊建築中保留，被稱為「yu work」的共享空間，天花板上交錯綜橫的管線也成為獨特的設計表現。設計團隊表示，「雖然我們的設計靈感是來自於北齋的世界，但我們的目標是從現代甚至是不久的將來建構出一個江戶時代的世界。」