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致敬紐西蘭原住民文化 享樂體驗的紐西蘭酒店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-柏悅酒店

歡聚一堂的美好空間

紐西蘭。奧克蘭柏悅酒店

紐西蘭首間柏悅品牌酒店─奧克蘭柏悅酒店（Park Hyatt Auckland）已於9 月15 日開幕。飯店坐落於奧克蘭港灣內黃金地段，為各地旅客和奧克蘭本地居民呈現全新的奢華餐飲與社交空間。這間迷人的海濱飯店設有195 間客房、四間餐廳及酒吧，一間日間水療中心和健身室，以及靈活多變的活動空間。奧克蘭柏悅酒店為當地增添全新享樂體驗，同時也昭告凱悅酒店集團再度回歸紐西蘭市場。

飯店由新加坡ar+d 公司的設計師Ali Reda 與當地設計公司Bossley Architects 聯手打造， 以毛利人的會堂（wharenui）為靈感，旨在呈現家人與社區共聚一堂的美好空間。飯店的雙層外觀與毛利傳統斗篷的形態相呼應，Conran and Partners 設計的優雅內飾則致敬紐西蘭原住民文化，陳設著由當地毛利手工匠人專為飯店創作的毛利藝術品。步入飯店，首先映入眼簾的是羅托魯阿藝術家Lyonel Grant 雕刻的精美毛利獨木舟，以及Peata Larkin 為場地特別設計的燈光藝術裝置，裝置以傳統編織技術為靈感，營造出獨特的藝術氛圍，代表了通往大海的航路，也象徵著庇佑與力量。典雅的大廳空間舒朗又不失私密親切，四周流水潺潺，挑高的中庭是紐西蘭前所未見的創意設計，每間客房內均陳設著特別訂製的格紋工藝裝飾牆板和紐西蘭羊毛地毯。

奧克蘭柏悅酒店總經理Brett Sweetman 表示：「非常高興能夠迎接首批賓客光臨奧克蘭柏悅酒店，感受緊鄰港灣的優越地理位置和紐西蘭多彩的文化。我們期待著為品味不凡的國內旅客和本地社區居民呈現一系列美食享受和難得一見的餐飲體驗，以及細緻入微的個性化服務。為履行凱悅集團全球關愛與潔淨承諾，我們已經加強了安全與潔淨措施，確保賓客下榻期間的安心和舒適。」

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