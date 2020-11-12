以信仰時尚為主題概念 極富內涵藝文空間

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-JAMEI CHEN

以信仰時尚為主題概念

台北。JAMEI CHEN 大安概念店

Timeless Purity

台灣設計師品牌JAMEI CHEN，在藝術總監郭英聲多年累積的創意想法及概念下，並以義大利畫家喬托的一幅畫「信念」作為這個新空間的靈魂，攜手設計總監陳季敏小姐在2020 年創造了全新大安路概念店。

2007 年加入品牌的藝術總監郭英聲以義大利畫家喬托的一幅畫「信念」作為這個新空間的靈魂；再由空間建築設計師以特殊白色塗料，框架出氣質非凡的壁面；也以這特殊白色塗料打造出幾座裝置雕塑作品；每尊裝置雕塑作品上畫上：數學算式、泰戈爾詩詞，天文學手稿與時尚象形文，代表人生在追尋世界觀，理性，感性，時尚中，平衡的找尋正向思考的能量。一踏進店面，先由深度藝術意境打開時尚追求的各種可能更讓人有流連忘返，享受人生中慢活卻極富內涵的時尚空間。

JAMEI CHEN 創辦人暨設計師陳季敏秉持多年來累積的創作經驗，在最不可測的2020 年，接續藝術總監郭英聲的「信仰」藝術靈魂，以「時尚告解室」為核心主軸，將宗教裏的虔誠化作JAMEI CHEN 大安概念店這個以畫廊動線感來展示品牌時尚系列的空間裏，以米蘭大教堂外部的歌德式建築向上升騰的100 根垂直古典木質裝飾欄柱，述說在追尋時尚的旅程中，時刻閃耀的聖靈心情。推開復古又時尚的白色旋轉門，在近100 坪的JAMEI CHEN 大安概念店裡分成五個部分：概念展演空間、時尚告解室、JAMEI CHEN 展演長廊、貴賓試衣間與戶外Cafe。這五個區域的設計更是將時尚愛好者的起心、動念與擁有的時尚消費過程的通道打造而出，從大壁面的包款展示、配件平面吧到服裝都在這空間演繹著空間與物件的精彩對話；戶外的Café，以英國設計師Faye Toogood 所設計的Roly Poly Chair設置出仿若米蘭市中心Brera 的時尚藝文空間。