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玩心大發的巧思創意 街道家具的另類演繹

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Hiroki Tagma.

資料暨圖片提供-Nendo

玩心大發的巧思創意

街道家具的另類演繹

Impromptu Street Furniture

近來路過義大利大理石品牌Marsotto 位於米蘭Brera 區展示店的路人，都可以在其外牆上發現令人忍不住會心一笑的歇腳之地。從遠處觀看，作為一個大理石品牌展示店的外牆與門面，與原本建築物外觀齊平舖砌的大理石牆面就好像是一個完美封存的平整石塊，散發出低調奢華質感，然而再細看就會發現原本應該是平滑的外牆往內畫出了一個漂亮的弧度，這個弧度剛好構成了一個完美的平台長椅可以供人休憩於上。

這個外牆的設計來自日本創意工作室Nendo，由設計金童佐藤大所主導的設計巧思總是會讓人再三驚嘆創意的無所設限與天馬行空。「由於展示店外的通行要道即將進行綠化工程，變成一個小公園，所以我們刻意將外牆的一部分設計成一個即興的街頭家具，讓過往的路人或是社區的鄰居可以在這個牆面上的角落休息。」設計團隊解釋道。

推開同樣鑲嵌隱藏於大理石外牆上的門板，進去之後是一個由淺色大理石與白色牆面構成的入口空間，其中矗立的兩塊重疊在一起厚約10 毫米的大理石隔板，巧妙地遮掩了通往地下室的階梯，「這兩塊隔板上皆舖滿了孔隙，在視覺上所營造出的透明性與輕盈質感降低了大理石板塊的壓迫感，將參觀者更為親切地吸引到地下室的展覽空間。」樓下的展示區分隔為四個不同的展示空間，為了讓展示品可以更輕鬆的更換，Nendo 創造了深具靈活度的多面向展示台，每一個展示台的背牆都裝設上了明亮的白燈光帶照明，突顯出陳設品的質感，有些展示台的底座被設計成如同劇場舞臺的半月型，其中有一個用於展示Marsotto 所提供的不同型的大理石樣材，底下一排陳列的則是用以搭配同樣飾面的椅凳，深具靈活度的搭配運用讓整個展室空間除了陳列品牌產品之外，更像是一個大理石的藝術展會。

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