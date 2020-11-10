快訊

傳華為將以4300億出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-Mario Wibowo

資料暨圖片提供-TSDS Interior Architects

以原木傳遞暖意的聖潔教堂

總部位於雅加達的印尼設計與建築公司TSDS Interior Architects，在婆羅洲Sajau 的橡膠園為工人建造了一座教堂，使用的木材皆來自於從當地採購的建築殘料。「Oikumene Church」從整體建築外觀框架以及室內裝飾到家具皆以木頭為統一的建材元素，沒有使用到其他的建築材料，設計團隊表示：「這是實驗的一部分，展示了使用單一素材如何在空間中創造出視覺上律動感，並且營造出可以渲染參觀者情緒的氣場氛圍。」作為印尼橡膠種植公司PT.KMS 企業責任計劃的一部分，「Oikumene Church」由Bangkirai、Kapur、Meranti 和Rimba 等木材所構成，皆取材自於當地的林業，「這座教堂所使用的木材來源是因為品質問題所以無法出售的全新板材，可以說是木材工業的殘料，使用這些材料也是我們對於增加自然環境保護能力的回饋，藉由這個設計項目我們試圖找出建材廢料的新用途以及提高木材作為建材該具備的保暖蓄熱效果。」

教堂的整體外觀形式參考的是婆羅洲島上的傳統細長型房屋Rumah Betang，有一個寬敞的主廳兼禮拜堂，兩側各有兩個小房兼供牧師使用，後方則是一個夾層空間，位於其中的則是佈道舞台以及唱詩班及音樂演奏家的表演區域。教堂內的內牆、屋頂以及家具皆由牧才所建造而成，但設計團隊並不認為這會給人帶來壓迫感，相反的「木材傳遞出溫暖、莊嚴與聖潔的氛圍，讓人們在教堂裡就能自然感受到宗教信仰的力量。」

雖然教堂的所在位置氣候非常炎熱，但該建築物卻沒有藉住任何空調系統就能讓人感覺到涼爽舒適，起因於設計團隊在結構的建造上下了非常大的功夫，刻意挑高的高架屋頂可以形成一個橫向的通風系統，而且該建築周圍是被一個人行通道所包圍，該通道讓由Rimba 木材製成的遮陽板隔離開來，氣流更能自在的流動，自然不會感覺到燥熱。總而言之，TSDS Interior Architects 的設計團隊希望教堂能夠成為橡膠園員工與工人的信仰中心，「我們希望人們所感受的氛圍是莊嚴、溫暖且寧靜的，該建築只是一個不同形式空間的船舶，承載著對上帝的崇拜與歡喜。」

延伸閱讀

NBA／樂觀面對傷病折磨 艾薩克：回歸後會更強大

台灣大創生 廢光纜變建材

轉廢成金！台灣大讓廢光纜變身建材 循環經濟再進階

新竹也有迷霧森林！「油羅山」一日健行　遊走仙氣十足的竹林

相關新聞

承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

總部位於雅加達的印尼設計與建築公司TSDS Interior Architects，在婆羅洲Sajau的橡膠園為工人建造了一座教堂，使用的木材皆來自於從當地採購的建築殘料。

甜美色系柔化空間氛圍 現代品味融合經典米蘭風格

在米蘭最美麗的歷史街區之一羅馬門的中心位置，其中有ㄧ間排屋建築近來進行了翻修工程，重新規劃了格局動線與裝潢風格，讓原本室內的古典韻味更增添了一絲當代氣息。

跨領域傳奇合作 當代建築大師的匠心設計

頂級干邑品牌軒尼詩今年迎接150週年里程碑，找上建築大師Frank Gehry合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀。

閒置材料的反向思考 顛覆想像的無限創作

結合、改造、裝配不同媒材的物件，並將形式和物料完美結合乃Pascale Mussard女士於2010 年創立petit h工坊，以及2018年接任創意總監一職Godefroy de Virieu先生不變的理念。

卓越品質感官之旅 探索An Odyssey of Touch

為慶祝銀座新旗艦店的開幕，Loro Piana 邀請顧客展開一場感官之旅，深入發掘品牌的個性、核心價值，以及近六代傳承的悠遠歷史。

居家生活設計饗宴 建構細緻美感視野

佔地約500坪的居雅堂台中雲華概念店，從構思到完工花費了約7年的時間，並在台灣設計師與義大利設計師攜手合作之下，以家的概念為出發點，從一樓到三樓每一個樓層皆細心雕琢，營造出更為豐富的層次樣貌。

跳框制式框架束縛 泱泱大度無礙廊道

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

優雅華麗的美式精品訂製宅

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

講究細節完美打造成家之樂

對於優渥實木來說，舊顧客再度光臨屢見不鮮，此案件的業主是經由家人推薦前來諮詢，當透天厝的2、3樓住家空間要為婚後生活進行整理時，即以歐德集團為主要的配合對象。

俯瞰日本皇居全景 繁忙都心中的休憩港灣

東京大手町四季酒店坐落於東京市中心，居高俯瞰日本皇居全景，於2020年9月開業。以精湛手法打造東京大手町四季酒店，將日式傳統與現代歐陸美學流暢融合，開創奢華體驗新高度。

迷走穿梭光軸空間 探索挪威中央圖書館

挪威首都奧斯陸市民期待已久的Deichman Bjørvika中央圖書館終於在日前向市民張開歡迎的雙臂，公開其內部的空間，佇立於這座北歐城市的水岸邊，建構出全新的都市景觀與城市意象。

城市智慧型充電站 未來感環保長椅

E-LOUNGE專為城市設計的新型環保長椅，由Antonio Lanzillo and Partners設計，由能源工業和環保交通領域的領軍企業Repower製造，一同贏得了第26屆義大利工業設計協會金圓規獎。

熱門新聞

承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。