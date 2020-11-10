承載著信仰的崇拜與歡喜 以原木傳遞暖意的聖潔教堂

【DECO雜誌】

攝影者-Mario Wibowo

資料暨圖片提供-TSDS Interior Architects

以原木傳遞暖意的聖潔教堂

總部位於雅加達的印尼設計與建築公司TSDS Interior Architects，在婆羅洲Sajau 的橡膠園為工人建造了一座教堂，使用的木材皆來自於從當地採購的建築殘料。「Oikumene Church」從整體建築外觀框架以及室內裝飾到家具皆以木頭為統一的建材元素，沒有使用到其他的建築材料，設計團隊表示：「這是實驗的一部分，展示了使用單一素材如何在空間中創造出視覺上律動感，並且營造出可以渲染參觀者情緒的氣場氛圍。」作為印尼橡膠種植公司PT.KMS 企業責任計劃的一部分，「Oikumene Church」由Bangkirai、Kapur、Meranti 和Rimba 等木材所構成，皆取材自於當地的林業，「這座教堂所使用的木材來源是因為品質問題所以無法出售的全新板材，可以說是木材工業的殘料，使用這些材料也是我們對於增加自然環境保護能力的回饋，藉由這個設計項目我們試圖找出建材廢料的新用途以及提高木材作為建材該具備的保暖蓄熱效果。」

教堂的整體外觀形式參考的是婆羅洲島上的傳統細長型房屋Rumah Betang，有一個寬敞的主廳兼禮拜堂，兩側各有兩個小房兼供牧師使用，後方則是一個夾層空間，位於其中的則是佈道舞台以及唱詩班及音樂演奏家的表演區域。教堂內的內牆、屋頂以及家具皆由牧才所建造而成，但設計團隊並不認為這會給人帶來壓迫感，相反的「木材傳遞出溫暖、莊嚴與聖潔的氛圍，讓人們在教堂裡就能自然感受到宗教信仰的力量。」

雖然教堂的所在位置氣候非常炎熱，但該建築物卻沒有藉住任何空調系統就能讓人感覺到涼爽舒適，起因於設計團隊在結構的建造上下了非常大的功夫，刻意挑高的高架屋頂可以形成一個橫向的通風系統，而且該建築周圍是被一個人行通道所包圍，該通道讓由Rimba 木材製成的遮陽板隔離開來，氣流更能自在的流動，自然不會感覺到燥熱。總而言之，TSDS Interior Architects 的設計團隊希望教堂能夠成為橡膠園員工與工人的信仰中心，「我們希望人們所感受的氛圍是莊嚴、溫暖且寧靜的，該建築只是一個不同形式空間的船舶，承載著對上帝的崇拜與歡喜。」