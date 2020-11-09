甜美色系柔化空間氛圍 現代品味融合經典米蘭風格

【DECO雜誌】

攝影者-Luca Argenton

資料暨圖片提供-ARAN Cucine

義大利

柔美色彩當代況味

Tender Colors

在米蘭最美麗的歷史街區之一羅馬門（Porta Romana）的中心位置，有一個由Albori studio 於1990 年代至2000 年代之間設計的整合型住宅區，其中有ㄧ間排屋建築近來進行了翻修工程，由義大利設計工作室Luca Campo Reale Studio 與室內設計師Galbiati Arreda 一同合作，為其ㄧ樓空間重新規劃了格局動線與裝潢風格，讓原本室內的古典韻味更增添了一絲當代氣息。

甜美色系柔化空間氛圍

希望能夠在50 年代和60 年代典型的現代品味和經典米蘭風格之間創造出完美的和諧狀態，一直是設計團隊的目標與設計理念，而如何讓現代風格能夠為原本雅致的古典建築加分，更是考驗著設計團隊的美感與品味。傳統歐式排屋建築最常出現的就是格局問題，複雜煩亂的動線使生活機能大受干擾，所以第一個整修工程就是從簡化整體建築開始，業主希望透過格局的重新規劃，打造出更為簡約且便利的日常空間，入門的起居室即成為設計改造的重點，不僅讓空間更為擴大開放，引入更為充足的採光，更將其視為房屋的樞紐地帶，巧妙地連結或通往其他機能場域。

柔和的色彩是整個一樓公寓最顯眼的「特徵」，合理且巧妙地分佈在90 平方米的牆面或天花板上。粉藍與粉紅的柔美色系淡化了原本空間的蒼白蕭瑟，搭配人字型的木質地板，溫馨的居家氛圍悄然而生。起居空間內包含了窗邊的用餐區、旁邊的沙發休憩區，以及正對著休憩區的壁爐收納，設計團隊在此設計了兩個拱形嵌入式收納空間，白色的收納櫃上方利用白色鐵架組構成ㄧ個鏤空書架，兼具裝式與陳列之用，兩個拱型收納空間採對稱方式分列於壁爐兩旁，彰顯出義式經典美學。

以統一色彩連繫不同空間

單獨的廚房空間更是完美揉合古典與現代況味，義大利精品廚具品牌ARAN Cucine 的LAB13 模組廚櫃被設置在廚房內兩邊相對的牆面空間上，以確保最大程度地發揮其品味與機能兼具的功能美學。其中一個牆面為家電烹飪區與洗滌區，廚櫃的機能規劃為其適度地騰出料理空間，另一側則是全收納區，上下的封閉式收納櫥櫃與中間開放的展示平台可讓使用者隨其儲放習慣收納，簡約的線條搭配中性的灰色飾面，與主空間的柔美色系完美融合。

為了充分利用空間，一個覆蓋著石紋壁紙的大型壁掛式壁櫥系統被設置在穿過客廳通往臥室與浴室的走廊上，搭配木紋地板與白色牆面更顯簡約俐落之美。浴室選用的Grès 大理石紋以及淺橡木鑲木等素料營造出寧靜輕鬆的氛圍。並與牆面的柔和色調營造出視覺上的平衡美感。

簡化設計讓空間更具風格

根據Luca Campo Reale Studio 與設計師Galbiati Arreda 的說明，這間公寓以「簡化設計」為出發點，不論是格局的安排或是色彩的挑選都從這方面著眼，而呈現出的效果也成功地滿足了業主的所有需求；建築師Campo Reale 先設計出一個和諧且實用的空間，室內設計師Galbiati Arreda則是選購出能夠讓這個空間更具特色與風格的家具，這些家具完美地體現了在現代簡約風格與傳統古典風格之間尋求平衡的必要性，不論是沙發、桌子、椅子以及照明設備之間的組合都讓兩種風格能毫不突兀地存在於同一個空間之中，並轉化為一個令人愉悅舒適的視覺享受，也更強化了居家空間必備的溫馨愜意。