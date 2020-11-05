【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-酩悅軒尼詩

跨領域傳奇合作

當代建築大師的匠心設計

Masterpiece

頂級干邑品牌軒尼詩對於X.O 收藏家來說，其經典性從獨特瓶身設計到酒體口感與風味，再再展現其高度與大氣，今年迎接150 週年里程碑找上建築大師法蘭克‧ 蓋瑞（Frank Gehry）合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀，其「軒尼詩X.O 150 週年 法蘭克蓋瑞大師極致奢華版」以24k 黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射，並且於外包裝盒致敬Frank Gehry於1970 年代所設計的瓦楞紙板家具，簽名全球限量150 件；「軒尼詩X.O 150 週年 法蘭克蓋瑞 限量紀念版」則是在外盒承襲水流波動的概念，若影若現限量金紅瓶身的身影，那是干邑土壤的豐饒，更是琥珀酒液的動人微醺，兩款紀念的限量珍藏，為如此有意義的合作年份再添詩意！

以獨特建築設計風格聞名的Frank Gehry 擁有無數作品，其中最廣為人知的包含「畢爾包古根漢美術館」、「洛杉磯迪士尼音樂廳」、「路易威登藝術基金會」等，都表現出他對線條流動的掌控力及無邊界設計的解構主義風格，進而奠定他在國際建築界中的地位。本次限量聯名同樣融入他對建築的觀點與熱情，Frank Gehry 表示道：「十分榮幸參與軒尼詩X.O 本次的里程碑，興奮之餘也有些緊張，畢竟一瓶軒尼詩X.O 干邑無論從嗅覺、味覺到整體感覺皆已是藝術品，絲毫無須再多加點綴，該如何順著它本身的脈絡去加入獨特性是我思量最久的部分，畢竟這將是我對釀酒師與軒尼詩家族豐富歷史的敬仰。」靈感取材自軒尼詩酒莊旁閃閃耀人的夏朗德河，抑或是巧妙以24k 黃金包覆瓶身，抑或是過透明盒身閃現琥珀深度，都透過光影折射表現其映輝美景，「我想把在軒尼詩X.O 發源之處所看到的美景留下來，透過皺褶使水光於瓶身上起舞，令夏朗德河與干邑佳釀相互輝映」。本次合作，Frank Gehry 無疑再次帶來獨特而震撼感官的藝術典藏品。